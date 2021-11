La bomba su Icardi: lo ha fatto apposta, “Ha voluto farsi beccare, vuole separarsi da Wanda…”

Nuova svolta nella vicenda Mauro Icardi-Wanda Nara. Dall’Argentina affermano come il calciatore abbia voluto farsi scoprire dalla moglie.

La telenovela tra Mauro Icardi e Wanda Nara si arricchisce di un nuovo e ulteriore capitolo. Una vicenda che sembra infinita, ma che ogni giorno regala mette sempre più acqua a cuocere nella pentola del gossip.

La coppia argentina si sta mostrando sui social più affiatata che mai, tra una vacanza con foto a Dubai e il ritorno a Parigi con tanto di foto di baci e abbracci insieme. Il “quasi” tradimento di Icardi è, però, ancora caldo con nuovi retroscena sempre dietro l’angolo nel suo rapporto con la bella modella e attrice China Suarez.

La riconciliazione tra Maurito e Wanda Nara non convince proprio tutti. In Argentina, infatti, vogliono vederci chiaro nei salotti televisivi continuano ad analizzare e a sondare tutte le piste possibili e che potrebbero essere ancora nascoste sulla vicenda. E nel corso della trasmissione Secretos Verdaderos, sono stati resi noti ulteriori fatti su quanto fatto da Icardi nell’ultimo periodo.

Caso Icardi-Wanda Nara, l’attaccante vuole separarsi dalla moglie

Durante il programma è stato rivelato che Icardi vorrebbe separarsi da Wanda Nara e quanto fatto sarebbe stato pienamente voluto. Il giornalista Azzaro ha infatti rivelato: “Icardi voleva separarsi da Wanda Nara molti mesi fa. Inoltre, credo che inconsciamente quando lasci così tanti indizi in giro, qualcosa di te vuole che l’altra persona lo scopra. È come quando lasci il computer con WhatsApp aperto. Qualcosa dentro di te vuole che tua moglie lo scopra, ma tu no. Non credo che Icardi sia stupido”.

Icardi, inoltre, avrebbe paura di vivere quanto vissuto da Maxi Lopez proprio con lui e la moglie protagonisti del tradimento. L’attaccante, nel corso della sua esperienza all’Inter, fu allontano da quasi tutto lo spogliatoio per il suo comportamento ed è stato più volte boicottato. I compagni, e gran parte del mondo del calcio, non hanno visto di buon occhio il suo comportamento di fronte al tradimento e Icardi non vorrebbe rivivere quelle situazioni.