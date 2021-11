Ricordate Pamela Anderson? Dalle foto senza veli a com’è ridotta oggi l’ex “bagnina” di Bay Watch

Lunghissime le liste dei matrimoni e degli interventi chirurgici. Che, senza dubbio, hanno segnato l’ex bionda di Baywatch

Giovanissima. Biondissima. Certo, non ancora con le forme prorompenti che conosciamo oggi. Ma era comunque Pamela Anderson, uno dei sex symbol più desiderati. Soprattutto negli anni ’90. Dall’archivio riemergono alcune foto che gli appassionati di motori apprezzeranno senz’altro.

Modella e attrice che deve la sua enorme popolarità grazie al ruolo di C.J. Parker nella celebre serie televisiva Baywatch. Proprio quel telefilm, andato in onda dal 1989 al 2001 l’ha resa il sex symbol che tutti oggi conosciamo. Resteranno impresse per sempre nella memoria le scene in spiaggia o nelle acque degli Stati Uniti di tante bellezze in costume rosso da guardiaspiagge. E anche la sigla in slow motion è un cult. Nel 2003 verrà anche realizzato un film con una buona parte del cast del telefilm originario.

Il prosieguo della carriera da attrice non le regala particolari soddisfazioni. Nel 1996 recita in “Barb Wire”, ma il film è un flop e le vale il Razzie Award dello stesso anno come peggior esordiente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Pamela Anderson: Quella cosa è da perdenti

Pamela Anderson oggi

Di certo il tempo ha segnato anche la biondissima Pam. I continui interventi di chirurgia estetica hanno lasciato il segno sull’ex bagnina. Oggi è ben diversa dalle foto che vi proponiamo, quando, in giovane età, posa in bikini su una Suzuki GSX R, moto della la serie più sportiva della Casa giapponese Suzuki, prodotta a partire dal 1984. In quel periodo, certamente Pamela Anderson era molto più “acqua e sapone”.

Ma il tempo passa. E la vita di Pamela non è stata di certo tranquilla. Lunghissima la sua lista di matrimoni. Nel 1995 Pamela Anderson ha sposato Tommy Lee, batterista dei Mötley Crüe, che aveva conosciuto solo 4 giorni prima. Ma il mondo della musica, evidentemente, affascina Pamela Anderson, dato che ad agosto 2006 ha sposato il cantante Kid Rock. Da cui poi, però, ha divorziato. Sposata e risposata con il produttore cinematografico Rick Salomon. Divorzia definitivamente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Altro che Pamela Anderson e Baywatch!!!!! GUARDA FOTO!!!!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Pamela Anderson apre l’account Facebook invasa dai messaggi fa un regalo ai suoi fan GUARDA LA FOTOGALLERY

Ma la lista dei matrimoni non finisce qui perché nel 2020 sposa il produttore cinematografico statunitense Jon Peters. Ma divorzia dopo dodici giorni di matrimonio. Finita qui? Macché, il 24 dicembre 2020, Pamela si sposa con la sua guardia del corpo, Dan Hayhurst, con cui ha iniziato la relazione durante il lockdown dovuto alla pandemia di Coronavirus. E, finora, la coppia non è scoppiata….