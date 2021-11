Romina Power confessa la sua più grande passione: “Me l’ha trasmessa mio padre Tyrone…”

L’attrice e cantante americana, più conosciuta in Italia come ex consorte di Al Bano Carrisi, ha una passione nascosta che ha ereditato dal padre, l’attore hollywoodiano Tyrone.

Romina Power è un’artista molto apprezzata in Italia, dove ha vissuto per anni come consorte di Al Bano. Per anni sono stati una delle coppie inossidabili dello star system italiano, fino a quando una grande tragedia personale non ne ha minato le basi.

La tragedia familiare

Il 6 gennaio del 1994 scomparve la figlia Ylenia. In quel periodo, ricorda la famiglia, la ragazza era in preda ed una crisi esistenziale, aveva interrotto gli studi a Londra per viaggiare e, a dire del padre aveva cominciato a fare uso di droghe.

Nel sud degli Stati Uniti aveva conosciuto un artista di strada molto più vecchio di lei, tale Alexander Masakela. Ed era con lui in un infimo hotel di New Orleans quando fu vista l’ultima volta.

Qualcuno disse di averla vista gettarsi nel Mississippi, ma l’avvistamento non fu mai confermato. Fatto sta che di lei non si è saputo più nulla.

Nel 2014, su istanza della famiglia, fu fatta richiesta per dichiararne la morte presunta.

Una famiglia di attori

Quella di Romina è una famiglia di attori. Il padre Tyrone, grande attore hollywoodiano di origine irlandese, ha recitato in film rimasti negli annali del cinema come “Jesse il bandito”(1939), “Sangue e arena”(1941) e “Testimone d’accusa” del grande Billy Wilder .

Nel 1959, sul set di “Salomone e la regina di Saba” mentre è impegnato in un duello, è colto da un attacco di cuore. Morirà poco dopo.

Anche la mamma Linda Christian è stata un’attrice. Di origine messicane, non ha mai raggiunto le vette della settima arte. Ha recitato per lo più in parti secondarie. Il suo film più famoso è Tarzan e le sirene con l’iconico protagonista Johnny Weissmuller, dove però il ruolo di Jane non era il suo.

Romina non ha molti ricordi della sua famiglia unita, in quanto i suoi divorziarono che lei aveva solo sette anni, ma è molto legata alle poche memorie che ha, pubblicando spesso sul suo profilo Instagram foto del passato.

Ed è proprio su Instagram che Romina pubblica una foto del padre con una delle sue auto. Nel post racconta come Tyrone avesse una bellissima collezione di automobili e di condividerne la passione, pur senza arrivare a collezionarle.