Noto politico fa coming out nel “salotto” di Fabio Fazio: “Sono gay, giusto dirlo”

Nel corso della trasmissione Che Tempo Che Fa, è arrivato il coming out improvviso da parte da un noto politico italiano.

La trasmissione Che Tempo Che Fa, condotta da Fabio Fazio, regala sempre ospiti di rilievo con interviste che lasciano il segno. Ultima quella di Lady Gaga, presente in studio per presentare il nuovo che la vede protagonista House of Gucci.

Recentemente, però, negli studi Rai è stato ospite anche Vincenzo Spadafora, ex Ministro dello Sport del Governo Conte. Il politico ha presentato il suo nuovo libro “Senza Riserve” e ha commosso gli spettatori per una sua improvvisa confessione che ha portato il pubblico presente in studio a riservargli un lungo e caloroso applauso.

Spadafora ha infatti fatto coming out, rivelando a tutti il suo essere omosessuale. Una confessione delicata, con le lacrime agli occhi che ha toccato il cuore dei tanti che stavano guardando la trasmissione.

“Penso che la vita privata delle persone debba rimanere tale, ma penso anche che chi ha un ruolo pubblico, un ruolo politico, abbia qualche responsabilità in più. Ma l’ho fatto anche per me, perché ho imparato tardi che è importante volersi bene e rispettarsi”. Ha dichiarato l’ex ministro a tu per tu con Fabio Fazio.

Nel mentre del discorso del suo coming out, Vincenzo Spadafora ha poi puntato il dito contro quanto accaduto in merito al Ddl Zan e come in politica ci siano ancora comportamenti vergognosi verso gli omosessuali: “Fossimo un paese più avanzato sul tema dei diritti forse i dibattiti sul Ddl Zan non li avremmo nemmeno affrontati. Questo argomento in politica purtroppo viene ancora utilizzato per ferire l’avversario, per quel brusio di fondo a volte molto squallido e che ho subito anche io. Io questa sera volevo spegnere questo brusio”.

Spadafora ha anche parlato del rapporto tra l’omosessualità e la religione che spesso potrebbero sembrare in contrasto, ma che nel suo libro hanno un ruolo centrale: “Nel libro scrivo ‘sono cattolico e credo molto nella fede’. Le due cose potrebbero sembrare in contraddizione ma non lo sono affatto. L’amore per tutti, gay ed etero che siano, va al di sopra di tutto nella misericordia di Dio”.