Samanta de Grenet confessa di non poterne più fare a meno: “A me piace anche guardare”

Anche la popolare showgirl entra nel tunnel della “dipendenza”. Ma per lei non basta praticarlo, le piace anche guardare. Ne parla con i followers..

Lo pratica assiduamente. Ma non disdegna anche osservare. E’ una passione irrefrenabile da un po’ di tempo per Samantha De Grenet. La nota showgirl ha fatto “outing” con i suoi tanti followers su Instagram.

Oggi 51enne, la ricordiamo con grande affetto. Anche se da un po’ di tempo è meno presente sugli schermi televisivi. Nata a Roma da famiglia aristocratica franconapoletana. Le nobili origini non le impediscono di coltivare le proprie passioni. Che sono quelle della moda e dello spettacolo. Gli esordi, agli inizi degli anni ’90 sono infatti come modella. Del resto, con quel fisico da urlo, Samantha riscuote tantissimo successo.

Negli anni, poi, arrivano le conduzioni vere e proprie. Da “8 mm” a “Bazar”. Co-conduttrice della celebre trasmissione “Tappeto volante” su Telemontecarlo. Come detto, negli ultimi anni ha lavorato un po’ meno e si è dedicata maggiormente alla partecipazione ai reality show. Nel 2004 è concorrente de “La Talpa”, mentre nel 2020-2021 del “Grande Fratello Vip”.

Una vita sentimentale piuttosto intensa per Samantha. Sposata a 20 anni, divorzia. Poi rimane legata per circa due anni al celebre regista Leonardo Pieraccioni. Per lei relazioni anche con l’ex bomber Pippo Inzaghi e con il noto imprenditore Alessandro Benetton.

Passione, da praticare e da guardare

Si è sposata a Terni il 1º luglio 2005 con l’ingegnere Luca Barbato, dal quale si è separata un anno più tardi, dopo aver avuto da lui un figlio, Brando. Nel 2014 dichiara di essere ritornata insieme a suo marito, padre di suo figlio. Nel 2015 lo ha risposato.

Samantha De Grenet è una splendida 51enne. Si tiene in formissima. Anche attraverso un’attività fisica continua. E’ lei stessa, tramite il proprio profilo Instagram a rivelare quella che è una passione irrefrenabile: “Sappiate che se cominciate non potrete più farne a meno!!! P.s. A me piace anche guardare!” scrive nel post.

Ma di cosa sta parlando? Ma del padel, naturalmente. E’ la moda del momento. Chiunque, in ogni parte d’Italia, si è fatto prendere da questa passione, Samantha De Grenet compresa. Il padel è uno sport con la palla di derivazione tennistica. Si pratica a coppie in un campo rettangolare e chiuso da pareti su quattro lati, con l’eccezione di due porte laterali. Ma che ve lo diciamo a fare… Lo saprete sicuramente già!