Guardate nel portafogli, se trovate questa banconota da 20 euro siete ricchi senza saperlo

Questa banconota è utilizzata dunque da 337 milioni di cittadini. Ma questa che vi proponiamo non l’ha mai maneggiata nessuno e se doveste trovarla sarebbe una gran fortuna.

Uno dei sette tagli di banconota in euro e la terza in ordine crescente di valore. È utilizzata a partire dall’introduzione dell’euro nel 2002 e ad oggi è in circolazione in 25 paesi. Parliamo della banconota da 20 euro. Una delle più comuni. Di certo non questa che vi proponiamo e che è in vendita su Ebay.

La banconota da 20 euro

Dei 25 Paesi che la utilizzano, 23 sono appartenenti all’eurozona (19 membri e 4 microstati convenzionati all’uso dell’euro) che utilizzano l’euro come moneta unica. E 2, invece, che utilizzano l’euro in maniera unilaterale: Montenegro e Kosovo. Questa banconota è utilizzata dunque da 337 milioni di cittadini.

Sul dritto è rappresentato un portale mentre sul verso un ponte, entrambi relativi all’architettura gotica. La banconota possiede molte caratteristiche di sicurezza (come, ad esempio, l’uso della filigrana, degli elementi stampati in rilievo, degli ologrammi e delle micro-stampe) che permettono di riconoscere con facilità l’autenticità della banconota.

Proprio alcuni errori rendono questa banconota da 20 euro molto preziosa.

La banconota da 20 euro in vendita

L’abbiamo scovata su Ebay. E tutti potete acquistarla. La banconota da 20 euro non è circolata. E’ rara (e quindi preziosa) perché ha un errore. Il suo ologramma, infatti, è al contrario. Nella scheda che spulciamo sul noto portale di vendite, la banconota è considerata estremamente rara. Questo perché non si conoscono altri esemplari.

La scheda indica anche il seriale della banconota. Con grande insistenza, la scheda la definisce rara, ma, soprattutto, autentica. Sarà così? Intanto, potete acquistarla a 16.990,00 euro.