Joe Bastianich: un dimagrimento incredibile all’improvviso | Ecco cos’è accaduto all’imprenditore

All’improvviso l’imprenditore ha perso oltre oltre 20 kg trasformando completamente il suo fisico e facendo preoccupare chi lo conosce. Ecco cos’è accaduto

Joseph Bastianich, chiamato semplicemente Joe, nato a New York il 17 Settembre 1968, è uno dei ristoratori statunitensi, conosciuto soprattutto per la sua partecipazione come giudice a Masterchef.

La vita

Figlio di esiliati dell’Istria che si trasferiscono nel Queens, acquistando il loro primo ristorante, il “Buonavia”.

Acquistano dopo poco tempo, il “Villa Seconda”, che vendettero quando Joe aveva solo 13 anni, per inaugurare il loro nuovo ristorante, il “Felidia” nel quartiere di Manhattan.

Frequenta la Fordham Preparatory School ed il Boston College, iniziando a lavorare come bond-trader a Wall Street, decise successivamente abbandonare quell’occupazione per intraprendere la carriera di ristoratore.

Nel 1993 investe con l’aiuto dei genitori in un nuovo ed esclusivo ristorante chiamato “Becco”, che riscosse da subito un successo strabiliante, permettendo alla famiglia di aprire nuovi punti di ristoro anche al di fuori di New York.

I genitori dopo ben 31 anni di matrimonio si separano, ed il padre lascia gli affari di famiglia donando la sua parte ai figli, Joe e Tanya.

Nel 1998 assieme a Mario Batali, aprono il “Babbo Ristorante e Enoteca” aprendo negli anni successivi 7 punti vendita, dando così inizio all’espansione del suo nome.

Nel 2010 insieme a Oscar Farinetti da vita a “Eataly”, ed altri 3 ristoranti tra Los Angeles e Las Vegas.

Nel 2014 approda a Masterchef in qualità di giudice fino al 2019, affermando la sua figura nel mondo della ristorazione.

Oggi Bastianich vive a New York con la sua famiglia composta dalla moglie Deanna, dai 3 figli Olivia, Miles e Ethan ed i loro 2 cani Quattro e Vasco.

Il dimagrimento improvviso di Bastianich

Il nostro amato Joe Bastianich, fino all’età di 40 anni non presentava un fisico perfetto, e come dichiarato da lui stesso, è stato sempre sovrappeso.

Il motto di Bastianich è “Mente sana in corpo sano”, questo l’ha portato ad uno dei cambiamenti più significativi della sua vita.

Arrivato alla soglia dei 40 anni, decide di cambiare completamente la sua forma fisica, dedicandosi ad uno degli sport che ama di più, il triathlon.

Dopo solo 5 anni di pura sportività, il ristoratore perde ben 20 chili, sperimentando un nuovo hobby, il nuoto.

Quest’ultimo gli permette di perdere ulteriori 10 chili, e tutt’oggi ha dichiarato di allenarsi per ben 2 ore, così da mantenere il suo corpo come un tempio.

Oggi all’età di 53 anni presenta un fisico asciutto, grazie all’intraprendenza che ha messo nella vita e nello sviluppo del suo lavoro.