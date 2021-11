Silvio Berlusconi e le vacanze in Sardegna: ecco quanto vale la sua lussuosa villa

Lì Berlusconi ha ospitato i grandi della Terra. Da George Bush a Vladimir Putin. E chissà le “cene eleganti”…

Chissà se in quella sontuosa villa in Sardegna si sono tenute alcune tra le ormai famose “cene eleganti” organizzate da Silvio Berlusconi. Avendo imparato a conoscerlo, immaginiamo di sì. E, d’altra parte, una struttura di così grande pregio, certamente si presta a quel tipo di eventi.

Silvio Berlusconi e la storia d’Italia

Difficile sintetizzare in poche righe cosa sia Silvio Berlusconi per gli ultimi 30 anni d’Italia. Imprenditore, presidente di successo con il Milan, politico e più volte primo ministro. Ma, soprattutto, ha cambiato il modo di vivere, di pensare degli italiani.

Nel 1975 ha costituito la società finanziaria Fininvest e nel 1993 la società di produzione multimediale Mediaset. Nell’ottobre 1993 entra in politica lanciando dopo pochi mesi il partito politico di centro-destra Forza Italia. E’ stato per tre volte Presidente del Consiglio dei Ministri. Da presidente del Milan, ha vinto praticamente tutto. In Italia e in Europa.

Ovviamente, nella sua vita spiccano anche le tante vicissitudini giudiziarie. In alcune delle quali è stato anche condannato. Ma da molte ha ottenuto la piena assoluzione. Non mancano ombre nel suo percorso: dalla P2 alla mafia.

La sontuosa villa in Sardegna

Insomma, Silvio Berlusconi ha segnato la vita politica italiana dalla metà degli anni novanta in poi con un atteggiamento tipico che è stato definito berlusconismo. Sostenuto, quasi idolatrato, dai suoi seguaci. E’ entrato nell’immaginario collettivo italiano. Prima con la tv commerciale, poi con l’attenzione all’economia e alle imprese. E, ovviamente, agli scontri con la magistratura.

Ha suscitato anche un duro antiberlusconismo da parte degli oppositori, che ne hanno più volte sottolineato il conflitto di interessi accusandolo di emanazione di leggi ad personam. Negli ultimi anni, gli scandali (da cui, però, è stato assolto in sede giudiziaria). Con presunti festini con modelle e soubrette. Ricorderete, ovviamente, la figura di Ruby.

Lui si è sempre difeso, definendo quelle serate, delle “cene eleganti”. Forse anche in questa villa pazzesca in Sardegna. Una delle tante proprietà di Berlusconi. Che, ovviamente, ha costruito per sé un impero. La famosa Villa Certosa in Sardegna è entrata ulteriormente nell’immaginario collettivo. Lì Berlusconi ha ospitato i grandi della Terra. Da George Bush a Vladimir Putin.

Si trova a Porto Rotondo, una frazione di Olbia. 68 stanze, un’autorimessa e 174 posti auto, 4 bungalow, 2 immobili: Cactus e Ibiscus con un orto di 300 metri quadrati e un parco da 580 metri quadrati. E poi, ancora, un teatro per le rappresentazioni, una torre, una serra, una palestra e una talassoterapia. Valore? 259.373.950 di Euro.

