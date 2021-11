Alice Pavarotti: com’è diventata oggi la figlia di Big Luciano e Nicoletta Mantovani

Una relazione che creò scandalo, vista la differenza di età: Nicoletta, infatti, è di 34 anni più giovane. Dall’amore della coppia nacque la piccola Alice.

Manca ormai da oltre 14 anni. Luciano Pavarotti, infatti, è scomparso il 6 settembre 2007. Sposato con Nicoletta Mantovani, ha lasciato a quei tempi una bimba piccola, Alice. Che oggi è una giovane donna.

Dotato di una voce squillante negli acuti e ricca nel mezzo, con un fraseggio chiaro e un timbro limpido, è considerato tra i dieci tenori più grandi di tutti i tempi, nonché tra i massimi esponenti della musica lirica. Con il Pavarotti & Friends e le sue numerose collaborazioni. Fra le quali è da ricordare in particolare la costituzione del gruppo dei Tre Tenori, con Plácido Domingo e José Carreras).

Un italiano conosciuto in tutto il mondo. Con oltre 100 milioni di copie vendute, si stima sia, anche per vendite, fra i primissimi cantanti di ogni genere musicale, nonché il cantante italiano di maggior successo a livello internazionale.

Una carriera durata oltre mezzo secolo, fino alla morte. Il 13 dicembre 2003 Pavarotti sposò Nicoletta Mantovani con una sontuosa cerimonia nel teatro Comunale di Modena. Una relazione, quella tra i due, vociferata già a metà degli anni ’90. Undici mesi prima, il 13 gennaio 2003, Nicoletta aveva dato alla luce Alice Pavarotti, sopravvissuta a un parto gemellare in cui invece morì il fratello Riccardo, lasciando il tenore nello sconforto.

La giovane Alice

Una relazione che creò scandalo, vista la differenza di età: Nicoletta, infatti, è di 34 anni più giovane del grande tenore. Ma anche perché Pavarotti era legato ad Adua Veroni, dalla quale si separò. Luciano e Nicoletta, quindi, amarono la piccola Alice, sopravvissuta a differenza del fratellino.

Quando il padre morì, Alice aveva appena quattro anni. Oggi è una giovane donna. E guardandola in viso possiamo scorgere i lineamenti del padre. Ha conseguito il diploma di Maturità Classica e studia Sviluppo e cooperazione internazionale a Bologna.

Dal padre ha ereditato la passione per la musica (di ogni genere), la pittura e l’arte in generale. Chissà se ripercorrerà le sue orme o se sarà capace di eccellere in altri campi.

