Perché Al Bano indossa sempre il cappello? Svelato il motivo dopo anni

La sua è una delle carriere più lunghe della storia della musica italiana. Parliamo di Al Bano. Il cantautore di Cellino San Marco, grande appassionato di vini. Quando non è in televisione a cantare, cura la sua tenuta. Ma lo vediamo spessissimo sugli schermi. Sempre con quel suo inseparabile cappello. Sapete perché? Ve lo sveliamo noi.

La carriera di Al Bano

Nel corso della sua carriera ha vinto 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino. Ovviamente, gran parte della sua vita professionale e sentimentale è legata al rapporto con Romina Power. I due, affiatatissimi, hanno fatto coppia fissa sia nella vita che sul palco, con grandi successi come “Felicità”.

I due hanno avuto tre figli. La primogenita Ylenia scomparve il 1º gennaio 1994 in circostanze misteriose mentre si trovava a New Orleans. Non se ne saprà più nulla, nonostante ciclicamente nascano voci su presunti avvistamenti. Nel febbraio 1999, dopo tre anni dal ritorno alla carriera da solista, Al Bano si separa legalmente, dopo 29 anni di matrimonio, dalla moglie e compagna artistica Romina Power.

Sempre col cappello: perché?

Tra la fine degli anni novanta e l’inizio dei duemila conosce Loredana Lecciso, con la quale va a convivere nel 2001, e dalla quale ha altri due figli.

Insomma, Al Bano, nonostante l’età, continua a essere un uomo che colpisce le donne. E questo nonostante abbia una sua grande insicurezza. Come tutti del resto. Nel corso di una recente trasmissione, infatti, gli è stato chiesto perché indossi sempre il cappello.

E Al Bano non si è tirato indietro fornendo le motivazioni. Sì, le motivazioni. Non una, ma due. La prima è legata alla perdita di capelli, che il cantante cerca di nascondere. Non si può parlare di certo di un complesso, ma si tratta comunque di qualcosa di piuttosto comune negli uomini. Ma la seconda è ben più importante.

Indossare sempre il cappello, infatti, è un modo per rendere omaggio al papà, che non c’è più. Anche lui, infatti, lo indossava sempre. Ecco, questa è una motivazione molto più seria (e tenera) per non separarsi mai dal suo cappello.