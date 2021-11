Vladimiro Guadagno, per tutti Vladimir Luxuria: spunta la foto di com’era da uomo

Vladimir Luxuria, l’ex parlamentare trans, il protagonista di tante lotte per i diritti degli omosessuali, non è sempre stato la persona raggiante e luminosa di oggi. Vediamo com’era.

Vladimir Luxuria, paladino dei diritti della comunità LGBT, nasce in una provincia del sud, Foggia, nel 1965. Il suo nome alla nascita è Vladimiro Guadagno.

I suoi genitori dapprima ignorano le tendenze della figlia, caso vuole che il padre lo incontri per strada in abiti femminili e scopra così la vera natura di Vladimir.

A casa non è un momento facile. I genitori si affrontano urlando e cercando una spiegazione, un responsabile, per quella che per loro, all’epoca era una rivelazione difficile da gestire.

E’ difficile per Vladimiro vivere a Foggia, esce di casa vestito da ragazzo e si cambia dove può, indossando i vestiti della sorella.

In quegli anni in provincia si veniva additati per ogni piccola cosa fuori dal “normale” e Vladimiro in questo senso è molto provocatorio. Non ha mai dimenticato gli insulti subiti.

La transizione

Per sfuggire a questa situazione si trasferisce a Roma, all’università ed è lì che trova la sua vera dimensione. Conosce gli attivisti del Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli e nel 1993 organizza da direttore artistico Muccassassina, una serata di musica gay, lesbica e trans, che lascerà solo nel 2002 per l’intensificarsi della sua attività politica e di attivista.

A lei si deve il primo Gay Pride d’Italia.

Nel 2006 viene eletta in Parlamento per Rifondazione Comunista. Alla Camera dei Deputati attira su di sé anche molto astio. Da ricordare lo scontro con Elisabetta Gardini di Forza Italia per l’uso del bagno femminile e quello con Alessandra Mussolini a Porta a Porta che, molto elegantemente dice, testualmente: «… Si veste da donna e crede di poter dire quello che vuole… meglio fascista che frocio.»

Nonostante l’affermazione di questi anni, il successo in molti campi, Vladimir non ha mai dimenticato da dove viene e quello che ha dovuto subire prima di essere quella che ora, donna, parlamentare, attrice, cantante e scrittrice.

E lo ricorda pubblicando sul suo profilo Instagram foto di quando non era ancora la splendida persona che è diventata.