Albero Castagna è scomparso quando lei aveva 13 anni | Com’è oggi Carolina, l’amata figlia del giornalista

Carolina, l’unica figlia di un indimenticato conduttore televisivo, è diventata una splendida donna, ma ha scelto una carriera completamente diversa da quella del padre.

Carolina Castagna è nata a Roma nel 1992. E’ nata dal matrimonio dell’indimenticato conduttore di Stranamore, Alberto Castagna, con Pucci Romano.

Il celebre papà

Alberto cominciò la sua carriera come giornalista al TG2 e si fece notare alla conduzione de I fatti vostri, nel 1993.

Dopo un breve corteggiamento delle reti Fininvest, Castagna passò alla concorrenza dove gli venne affidato Stranamore, un programma che ebbe un successo gigantesco.

Alberto girava l’Italia con il suo camper per riconciliare coppie in crisi. Molto amati dal pubblico erano i messaggi (gli appelli) videoregistrati di uno dei componenti della coppia che Castagna poi mandava in onda.

All’epoca qualcuno insinuò che le storie, però, non fossero reali.

Purtroppo, nel 1998, Castagna durante un intervento che sarebbe dovuto essere semplice ebbe un doppio aneurisma. Dopo una lunga riabilitazione tornò in televisione, ma morì nel 2005. L’annuncio della morte venne dato in diretta da Paolo Bonolis durante il Festival di Sanremo.

Il trauma

Carolina subì un profondo trauma per la morte del padre, che era molto tenero ed affettuoso con lei.

Ha scelto di non seguire le orme del celebre papà, infatti non pare interessata alla televisione, ma è comunque figlia d’arte, ha scelto la stessa carriera della mamma (Pucci Romano è una rinomata dermatologa) e si è laureata in medicina.

Di lei si sa poco, il suo profilo Instagram, seppur seguito da molti follower, non è particolarmente rivelatore.

E’ ricco di immagini delle sue passioni, i viaggi, gli animali ed in particolare il suo golden retriever, che pare si chiami Sasà.

Sembra che abbia anche un fidanzato di nome Francesco, ma appunto oltre il nome, non si conosce altro.

E’ comunque una ragazza molto serena, prova ne è che ha anche un buon rapporto con Francesca Rettondini, la donna per la quale Alberto divorziò dalla mamma.