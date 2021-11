La moneta bimetallica arriva solo sul tardi. Nel 1982, l’anno dei Mondiali vittoriosi di Paolo Rossi ed Enzo Bearzot. Alcune di queste oggi ha un valore enorme.

Qualcuno, all’inizio dell’era euro, ha provato anche a spacciarle per una moneta da due euro. Questo per la sua natura bimetallica. Ma il trucchetto ben presto è stato scoperto. Oggi le monetine da 500 lire restano un ricordo per chi ha più di 35 anni. E un pezzo da collezionismo. Talvolta abbastanza prezioso, come quello che abbiamo scovato in vendita su Ebay.

La moneta da 500 lire

Le monete da 500 lire italiane sono state coniate dal 1958 al 1967 e dal 1982 fino al 2001, anno in cui la lira italiana è stata sostituita dall’euro. Realizzate negli anni monete d’argento (1958-1967) e monete bimetalliche (1982-2001).

Oltre alle monete normalmente in circolazione sono state coniate anche molte monete in argento, emesse appositamente per i collezionisti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Una banconota che vale fino a 2500 euro

La monetina in vendita

Quindi, la moneta bimetallica arriva solo sul tardi. Nel 1982, l’anno dei Mondiali vittoriosi di Paolo Rossi ed Enzo Bearzot. L’interno è in bronzo mentre l’esterno è in acciaio. Il diametro è di 25,8 mm e il peso di 6,8 grammi.

Al dritto è raffigurata la Repubblica, rappresentata da una testa femminile: alle tempie ci sono delle ali che rappresentano l’intelligenza e la libertà. Intorno è presente una stella e la legenda REPVBBLICA ITALIANA.

Al rovescio è raffigurata la piazza del Quirinale, con il palazzo e le statue dei Dioscuri. In basso simbolo di zecca (“R”) e data. Intorno spiga di grano e rami di olivo. Nel giro in basso valore e in alto valore in alfabeto Braille.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sapevate che una singola moneta può raggiungere un valore inestimabile?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La moneta con errori di conio più costosa di sempre | Cercatela tra le vostre

Quella che troviamo in vendita su Ebay è una moneta particolarmente preziosa. Perché, come notiamo dalle foto, è decentrata. Un errore di conio che la fa essere molto rara. Sul noto portale di vendita è offerta a 2.800,00 euro.