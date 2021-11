Volano parole grosse al Grande Fratello VIP | L’indicazione data ad Alfonso Signorini

Il Grande Fratello VIP è nuovamente palcoscenico di discussioni e scintille, ma questa volta volano parolacce contro il conduttore Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini nato a Milano il 7 Aprile 1964, è un conduttore televisivo, giornalista e scrittore, nonché direttore della rivista settimanale “Chi”.

Diplomato al Liceo classico Omero per poi conseguire la laurea in Lettere classiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Grande appassionato di musica, in particolare delpianoforte si diploma al conservatorio della musica.

Diventa quindi insegnante di Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia presso il Liceo Leone VIII di Milano. Successivamente abbandona il “posto fisso” per iniziare a collaborare con alcune redazioni giornalistiche tra cui la rivista “Panorama”.

Si specializza nell’ambito del gossip spostandosi, sempre nel gruppo Mondadori, al settimanale “Chi”. Nel 2006, dopo aver affiancato i due direttori Silvana Giacobini e Umberto Brindani, diventa direttore della rivista.

Inizia così la sua scalata verso il grande pubblico con la conduzione di programmi e le “ospitate” in qualità di opinionista.

Ad oggi è al timone di uno dei reality più visti in Italia, il Grande Fratello VIP.

Le scintille al Grande Fratello VIP

Come tutti sappiamo il 13 Settembre è iniziata la sesta edizione del Grande Fratello VIP portando molte novità a partire dalla conduzione.

Come detto, Alfonso Signorini è alla conduzione della trasmissione, affiancato da 2 nuove opinioniste: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Le nuove opinioniste però, non sono molto convenzionali, e durante la diretta di Venerdì 19 Settembre hanno dato il meglio. Si vedono scintille tra Sonia Bruganelli ed il conduttore Alfonso Signorini.

Durante un aneddoto raccontato dalla Bruganelli, il conduttore la interrompe cambiando discorso e facendo alterare l’opinionista.

“Ma vaffanc*lo” questa la reazione della Bruganelli verso il conduttore. Il conduttore rimane basito dall’inaspettato commento dell’opinionista.

Ovviamente l’intervento della Bruganelli è stato puramente spontaneo ed involontario, ma ci ha regalato un momento di comicità, dote che avrà ripreso probabilmente dal marito Paolo Bonolis.

Per sdrammatizzare, come si dice in certe occasioni, mandare a quel paese qualcuno, non è un insulto, ma semplicemente, un’indicazione….