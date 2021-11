Anna Falchi: il fratello Sauro è un “pezzo grosso” del cinema | E’ stato più di un padre per lei

Sauro Falchi, il fratello dell’attrice Anna, oggi è un grande esponente del cinema italiano, ma è sempre rimasto dietro le quinte.

Anna Kristiina Palomäki Falchi, meglio nota come Anna Falchi, nata a Tempere il 22 Aprile 1972, è un’attrice ed ex modella italiana con cittadinanza finlandese.

E’ diventata il sex symbol degli anni ’90, grazie alla sua sensualità ed alle sue misure: 99-67-94. Nata da padre italiano e madre finlandese, all’età di 6 anni si trasferisce in Italia.

La carriera di Anna

Nel 1989 ha la sua prima opportunità di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, classificandosi seconda a Miss Italia. Il concorso è il suo biglietto da visita, dal quale viene “prelevata” per intraprendere la carriera di modella.

Nel 1992 viene scelta quindi dalla Banca di Roma per registrare una spot pubblicitario affiancata da Paolo Villaggio. Appare poi nel videoclip musicale di Raf, che le diede visibilità tanto da attirare alcuni produttori del cinema.

Nel 1993 entra a far parte del cast del film “Nel continente nero” al fianco di Diego Abatantuono. Due anni dopo insieme a Claudia Koll e Pippo Baudo conduce il Festival di Sanremo.

Da quel momento venne consolidata la sua figura televisiva, permettendogli di ricoprire il ruolo di protagonista in molti film.

E’ stata sentimentalmente legata a Fiorello dal ’94 al ’96, per poi avere una relazione con Max Biaggi.

Nel 2005 si sposa con l’imprenditore Stefano Ricucci dal quale si separa l’anno successivo. Dal 2008 al 2010 è stata fidanzata con Denny Montesi dal quale ha avuto la sua unica figlia Alyssa.

Oggi ha una relazione con il deputato di Forza Italia, Andrea Ruggieri.

Chi è Sauro Falchi

Molti fino ad oggi non erano a conoscenza dell’esistenza del fratello di Anna Falchi; è arrivato il momento di scoprire chi è.

L’infanzia dei due è stata segnata prima dall’abbandono del padre, poi dal terribile incidente che ha visto coinvolto il piccolo Sauro.

Sauro Falchi è stato investito da un auto, Le conseguenze dell’impatto furono importanti tanto da far perdere la memoria al giovane. L’amore che c’era tra i due fratelli risanò facilmente tutto quello che non ricordava più.

Proprio come la sorella, Sauro, entra a far parte del mondo dello spettacolo in qualità di produttore. Film e cortometraggi per le maggiori aziende di produzione italiane come: Cinecittà, Medusa, Rai Cinema e Lucky Red.

Arriva quindi a ricoprire il ruolo di general manager in una società di produzione con sede a Roma, la A-Movie Productions Spa.

Oggi i due hanno un rapporto strettissimo anche grazie alle terribili disavventure che hanno dovuto affrontare.

Il fatto di essere cresciuto senza un padre, ha sviluppato in Sauro un istinto paterno molto forte verso la sorella più piccola.