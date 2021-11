Un tempo si usava per telefonare al posto del “gettone”, oggi le 200 lire valgono una fortuna

La moneta da 200 lire è stata tra quelle che più sono state utilizzate per commemorare qualche importante evento. Un tempo molto utilizzare anche al posto dei famosi gettoni telefonici.

La moneta italiana da 200 lire è stata in corso dal 1977 al 2001. Non si contano le versioni della monetina che tutti i 40enni di oggi hanno avuto certamente in tasca almeno una volta. Sembrava avere poco valore, ma non giurateci. Soprattutto se avete in casa una come quella che abbiamo trovato in vendita su Ebay.

La moneta da 200 lire

Ovviamente, è rimasta in circolazione fino all’avvento dell’euro. E, tuttora, qualcuno la rimpiange non poco.

Tra le versioni più note, quelle dedicate al Lavoro, alla pedagogista Maria Montessori, ma anche alla FAO, all’Aeronautica Militare e ai Carabinieri. La moneta da 200 lire, infatti, è stata tra quelle che più sono state utilizzate per commemorare qualche importante evento. O qualche istituzione.

La moneta in vendita

Anche quella in vendita su Ebay è una monetina da 200 lire celebrativa. In particolare commemora il centenario della Guardia di Finanza nel 1996. Quindi, se doveste avere una moneta di questo tipo, vi consigliamo o di tenervela stretta, oppure di non disfarvene per pochi spiccioli.

In questi casi, peraltro, è sempre bene ricorrere a una perizia. Perché inconsapevolmente si può essere in possesso di un tesoretto. Intanto, però, date un’occhiata a questa moneta che vi proponiamo e che abbiamo scovato su Ebay.

La scheda sul noto portale di vendite la descrive come rara e in ottime condizioni. Per questo il prezzo con cui è venduta è assolutamente di tutto rispetto: 3mila euro.