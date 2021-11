Carmen Russo, per colpa del Covid ha smesso di farlo | Enzo Paolo Turchi disperato

Con Enzo Paolo Turchi forma una coppia molto unita ormai da diversi decenni. Ma, purtroppo, il Covid ha fatto danni serissimi a tutti.

Anche una forza della natura come Carmen Russo si è dovuta arrendere. Purtroppo il Covid non dà scampo. E poco importa se si sia una persona normale, o una showgirl famosissima da anni in tutta Italia.

La carriera di Carmen Russo

Ballerina, showgirl e attrice. Biondissima, sempre procace e con forme esplosive. Per Carmen Russo il successo tra gli anni ’70 e gli anni ’80. Il suo fisico da maggiorata l’aiuta e la rende una vera e propria icona sexy. Lei ci mette del suo, con un atteggiamento sempre molto sensuale e provocante.

Una carriera cinematografica che si interrompe nel 1983 con il film “Paulo Roberto Cotechiño centravanti di sfondamento”. Anche se nel 2019 l’abbiamo rivista in “Sono solo fantasmi” di Christian De Sica.

Negli ultimi anni, però, la sua presenza in televisione è stata abbastanza frequente. Soprattutto nei reality show. Come “L’Isola dei famosi” e il “Grande fratello vip”. E dove non c’era lei, c’era il compagno di sempre, Enzo Paolo Turchi, sposato nel 1987.

Enzo Paolo Turchi a bocca asciutta

Ebbene, la “vittima” del Covid è più che altro proprio Enzo Paolo Turchi. Non si direbbe, ma Carmen Russo è infatti molto rigida sulle misure di contenimento per arginare la pandemia. E, quindi, ridurre al massimo i rischi di contagio. Per questo, stando a quanto affermato dalla stessa Carmen, i contatti fisici e diretti col marito sono ormai molto limitati.

Povero Enzo Paolo Turchi. Una lontananza fisica che peserebbe a tutti, ma soprattutto a coppia così affiatata come loro. Nonostante non siano più giovanissimi, hanno infatti anche avuto una figlia nel 2013. Ma, per adesso, rimangono lontani.

Questo perché il marito in questo periodo sta viaggiando molto per occuparsi della loro scuola di danza a Palermo. Quindi, potenzialmente, è più esposto a rischi. Addirittura, ha detto Carmen, hanno provato a baciarsi con la mascherina. Una scena un po’ comica. Uno dei tanti danni fatti dal Covid.