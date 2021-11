Fiorella Pierobon, dalle case degli italiani alla sparizione: ecco che fine ha fatto | Il misterioso retroscena

Fiorella Pierobon è stata per quasi vent’anni il volto di Canale 5. Con il suo garbo e la innata classe introduceva i programmi della rete del Biscione. Che fine ha fatto?

Fiorella Pierobon, nata nel 1960, lombarda della provincia di Varese, ha cominciato presto la sua carriera.

A soli diciassette anni cominciò a lavorare nelle TV locali lombarde tra cui Telealtomilanese, Telenord Italia e Canale 51, conducendo rubriche e programmi di vario genere.

Nel 1982 approdò a Italia 1 dove, con un altro storico volto delle televisioni di una volta, Gabriella Golia, si alternava ad annunciare i programmi.

Annunciando annunciando…

Nel 1984 diventò il volto che introduceva i programmi della regina delle reti Fininvest, Canale 5, non prima di aver affiancato mostri sacri della televisione del calibro di Mike Bongiorno nella conduzione di programmi come Superflash e Bis.

Nel corso della sua lunghissima carriera ha condotto decine di programmi da Buongiorno Itala al Festivalbar.

E’ stata anche attrice, ha recitato tra l’altro in Ci hai rotto papà e Don Tonino e ha anche inciso due album come cantante.

E’ stata anche la protagonista di un videoclip di Edoardo Bennato, Buon compleanno bambina.

Nei primi anni Duemila capì che il vento era cambiato, che la figura dell’annunciatrice era diventata obsoleta ed annunciò le sue dimissioni, per dedicarsi ad altri progetti.

Ha condotto e conduce tuttora trasmissioni radiofoniche, ma si è dedicata alla sua passione per l’arte ottenendo anche degli importanti riconoscimenti.

La sua vita oggi

Fiorella è diventata un’apprezzata pittrice, molte sono le mostre che hanno visto protagonista le sue opere. Ha un atelier a Nizza ed ha preso parte anche alla Biennale di Venezia. Le sue opere sono perlopiù astratte usando molto il colore.

Ricordando gli anni televisivi non li rimpiange. Era un mondo in cui le donne facevano fatica ad emergere, frenetico, in cui alcuni personaggi sono rimasti prigionieri.

Ora vive nella sua casa sull’Adda con il secondo marito, Alberto Pugnetti, con la sua arte, i suoi cani e il suo orto e non le manca dire “Buonasera”.