Gettoni telefonici: i più giovani non li ricordano | Ecco quanto valgono oggi

Un tuffo nel passato. Vi sono vari tipi di gettone telefonico. Facciamo una rapida carrellata, con il relativo valore attuale.

Quanti ricordi! La ricerca di una cabina telefonica, per chiamare un amico. Magari per fare uno scherzo telefonico. Emblema di tempi trascorsi da tanto ormai. E che, probabilmente, non torneranno mai più. C’è tanta nostalgia nel pensare ai gettoni telefonici. Li ricordate? Ma, al di là dell’aspetto emotivo, lo sapete che hanno anche un valore?

Il gettone telefonico

Disco di metallo un tempo utilizzato per il pagamento delle telefonate effettuate da telefoni pubblici. Usato in varie zone d’Europa e del mondo. Ma concentriamoci sulla nostra Italia, dove il gettone telefonico compare, per la prima volta, nel 1927. E’ quello l’anno in cui inizia a essere coniato.

Ma ben presto entra nella vita di tutti gli italiani. Erano in alpacca (lega di rame, nichel e zinco) o in bronzo. Il suo valore cambiò nel tempo, venendo adeguato alla variazione del costo e della durata dello scatto telefonico.

E’ andato lentamente fuori produzione, prima con l’avvento delle schede telefoniche. Poi con la sostanziale scomparsa delle cabine telefoniche. Ormai quasi del tutto estinte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Un tempo si usava per telefonare al posto del gettone, oggi le 200 lire valgono una fortuna

Il valore del gettone telefonico

Insomma, un pezzo della nostra vita. Non solo per telefonare. Ma spesso utilizzato anche per le mitiche partite al biliardo o al calcio balilla. Ma, oltre al valore affettivo, i gettoni telefonici, proprio perché ormai oggetti d’epoca, possono avere anche un valore economico interessante.

Vi sono vari tipi di gettone telefonico. Facciamo una rapida carrellata, con il relativo valore attuale. Il Gettone Telefonico 7607 può valere dai 10 ai 30 euro. Ovviamente, vale per questo e anche per i successivi tipi, molto dipende dalle condizioni in cui si trova la moneta. Meno prezioso il Gettone Telefonico 7809, che solitamente non va oltre i 10 euro. Il Gettone Telefonico 7905 non supera invece i 15 euro. In generale, un po’ per tutte le sigle numeriche, il valore oscilla attorno ai 15 euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sapevate che una singola moneta può raggiungere un valore inestimabile?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamorosa beffa per chi vince soldi in tv

Solo in alcuni casi il gettone può arrivare a valere anche 50 euro. Ecco le sigle numeriche più interessanti: 6504, 7110, 7304, 7412, 7704. Quindi, se avete un discreto numero di questi simboli del passato, avete potenzialmente in tasca un bel gruzzoletto.

Una buona rivalutazione quindi tenendo conto che all’epoca il gettone, con il quale si poteva anche pagare “merce” nei negozi, valeva solo 200 Lire.