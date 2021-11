Mauro Repetto: che fine ha fatto il “ballerino” degli 883? Oggi è un’altra persona

Lasciò la band in polemica con Max Pezzali. Da lì un lungo percorso con diverse avventure. Oggi ha 52 anni

Hanno segnato la gioventù di chi ha oggi dai 35 anni in su. Gli 883 sono stati un gruppo storico della musica italiana. Un gruppo a doppia anima. Quella di Max Pezzali, ovviamente. Ma anche quella di Mauro Repetto. Spesso lo vedevamo ballare nei videoclip della band. Ma che fine ha fatto?

Gli 883

Con i primi due album, “Hanno ucciso l’Uomo Ragno” e “Nord sud ovest est”, gli 883 si sono distinti nel panorama pop italiano per i testi giovanili e originali, diventati un manifesto musicale e un’icona degli anni novanta italiani.

Non solo pop, comunque. Gli 883 sono riusciti a spaziare tra i vari generi musicali. Nelle loro canzoni, infatti, ritroviamo connotati rock, ma anche dance e hip hop. Insomma, hanno fatto la storia della musica italiana, vendendo milioni di dischi.

Ma, soprattutto, sono un dolce ricordo per gli uomini e le donne di oggi, che ripensano alla loro adolescenza. Sulle note di successi come “Sei un mito”, “Come mai”, “Una canzone d’amore”, “Con un deca” e molti altri.

Che fine ha fatto Mauro Repetto?

Ruolo fondamentale, ovviamente, quello del cantante e frontman, Max Pezzali. Ma altrettanto importante l’influenza dell’altro fondatore, Mauro Repetto. Che, oltre a essere ballerino era anche il compositore della band.

Con gli 883 non finisce bene, però. Repetto lascia il gruppo in aperta polemica con il leader Max Pezzali. Si sposta all’estero, quindi, dove, oltre a coltivare la sua grande passione per la musica, si dedica al cinema. Ma non solo. Nella sua carriera anche il teatro e diversi ruoli come animatore. La sua primissima attività e passione.

Oggi ha 52 anni, ha sposato Josephine, con cui nel 2004 fonda la ditta di design Manjaca. La coppia ha dato alla luce due bimbi. Negli ultimi anni anche un riavvicinamento con Max Pezzali.

Insieme, come li vogliamo ricordare per sempre. Ringraziandoli per le emozioni giovanili che ci hanno regalato.