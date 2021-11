I soldi piacciono a tutti, ma c’è modo e modo di procurarseli. Quello visto nei scorsi giorni sembra quasi una scena da film.

Gli Stati Uniti d’America, il luogo in cui tutto è possibile e realizzabile. Dal punto di vista economico ed in quello dove le persone possono sognare.

Possono farlo, talvolta, sfruttando qualche incidente di troppo; proprio questo è capitato pochi giorni fa con vittima un camion blindato “non abbastanza” blindato che trasportava un sacco di soldi.

L’accaduto è durato all’incirca per due ore, quanto basta per recare un danno economico enorme. E, come in un milione di film già visti e rivisti, le persone ci si sono fiondate subito sopra, senza però mettere in conto le possibili conseguenze di tali azioni.

Camion blindato fa un incidente e volano soldi: il video

Non la migliore giornata per un guidatore che, con il suo camion blindato, trasportava tantissimi soldi appartenenti ad una banca californiana. A seguito di un incidente il veicolo disperde praticamente il suo prezioso contenuto in strada. Della serie: piovono soldi!

Risultato: decine e decine di persone si sono avventate sui tantissimi dollari che avevano praticamente circondato l’autostrada di Carlsbad in California, a nord di San Diego ed al confine con il Messico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Il vincitore del Superenalotto? Regala i soldi ai partiti

Non è però finita qua, dato che alcune di queste persone hanno postato il tutto sui propri social media irritando ulteriormente la banca e le forze dell’ordine. La polizia locale assieme all’FBI si è comunque messa all’opera da diversi giorni per risolvere una situazione complicatissima investigando chiunque abbia rubato – perché di rubare si tratta – tutti quei dollari.

In molti casi a nulla sono serviti gli avvertimenti di restituire il denaro all’ufficio della California Highway Patrol. Ed in effetti sono state arrestate già delle persone per quel che concerne il fattaccio. E chissà quante altre ce ne saranno sparse in ogni angolo degli Stati Uniti d’America.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DEMI BAGBY (@demibagby)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Equitalia condannata non ha i soldi: pignorate 13 scrivanie

Ad ogni modo, è solo l’ultimo caso di veicoli portavalori che si trovano in situazioni del genere; non una situazione isolata che, come avrete capito, continua a far disperare (ed in certi casi non nel breve periodo) fin troppi destinatari.