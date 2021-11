Francesco Oppini confessa il motivo della rottura: lasciata per volere di mamma Alba

Il figlio di Alba Parietti ha raccontato la sua versione. Che non è piaciuta all’ex fidanzata, che ha smentito categoricamente.

Oggi 44enne, Alessia Fabiani non è più la “Letterina”, sinonimo di showgirl svampita che qualcuno le ha voluto cucire addosso. Ha un percorso teatrale impegnato e ha messo alle spalle tante esperienze. Compresa la relazione con Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. Ripercorriamo le tappe della loro relazione.

La carriera di Alessia Fabiani

Inizia come “Letterina” nel fortunato quiz “Passaparola”, condotto da Gerry Scotti. Siamo nel 1999. Rimarrà nel corpo di ballo fino al 2003.

Poi una lunga carriera in tv, anche come tronista in “Uomini e donne” di Maria De Filippi. E l’immancabile calendario sexy. E’ inoltre co-conduttrice in alcune trasmissioni, soprattutto di taglio sportivo. Insomma, il cliché viene alimentato. La bella che si occupa di calcio e frequenta gli ambienti del calcio.

In realtà è stata legata per anni a Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini.

Una storia importante, ma finita

Ma quello è il passato. Un passato con cui Alessia Fabiani ha chiuso. Ha infatti alle spalle una lunga carriera teatrale, che l’ha portata anche a vincere dei premi per la sua attività. Nel 2018, peraltro, ha anche recitato nel film “Loro” di Paolo Sorrentino.

Quanto a Francesco Oppini, oggi lavora presso un concessionario di auto a Milano, specializzato nella vendita di BMW e Mini. Ma lo ricordiamo all’interno della casa del Grande Fratello. Proprio tra quelle mura piene zeppe di telecamere e microfoni, Oppini ha ricordato la fine del rapporto con Alessia Fabiani. Rivelando qualche dettaglio che non conoscevamo.

Stando al suo racconto, infatti, la storia sarebbe finita anche e soprattutto per volontà di mamma Alba. Ai tempi della relazione, infatti, Alessia Fabiani aveva 26 anni, mentre Oppini appena 19. Alba Parietti avrebbe voluto quindi tutelare il giovane e inesperto ragazzo. Come farebbe qualsiasi mamma.

Una versione, tuttavia, che non è piaciuta ad Alessia Fabiani. L’ex “Letterina” è tornata controvoglia su una storia ormai chiusa da molti anni. Ma ha smentito la versione dell’ex fidanzato. Ribadendo, peraltro, di aver sempre avuto un ottimo rapporto con Alba Parietti.