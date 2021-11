Sharon Stone, un’ altra tragedia a distanza di poco tempo | Stavolta è toccato alla mamma

Già in passato l’attrice e icona sexy ha dovuto affrontare duri problemi di salute. Poi la morte del nipotino. Ora, purtroppo, un’altra brutta notizia

Molto più che un’attrice. Sharon Stone è e sarà sempre un’icona sexy. Ma è anche una grande attivista per i diritti civili. E dimostrazione di forza contro le avversità. In passato una grave malattia. Recentemente la scomparsa prematura del nipotino. Ma, purtroppo, le preoccupazioni per la bionda attrice statunitense non mancano anche oggi.

La carriera di Sharon Stone

Oggi 63enne, diviene famosa a livello internazionale nel 1992, anno d’uscita del celebre film “Basic Instinct”, in cui interpreta la femme fatale Catherine Tramell. La pellicola provoca numerose polemiche a causa dei suoi forti contenuti erotici, ma diviene uno dei maggiori profitti della storia al botteghino. Storica la scena dell’accavallo delle gambe davanti a un folto gruppo di uomini sconvolti. Grazie a questa pellicola ha ricevuto la sua prima nomination come migliore attrice ai Golden Globe.

Ma sono numerosi i film in cui si fa apprezzare. Non solo per la sua avvenenza, ma per le sue capacità recitative. Su tutti ricordiamo “Casino”, con Robert De Niro e Joe Pesci, ma anche “Sfera” e “Pronti a morire”.

I problemi di salute

Come detto, Sharon Stone è una grande attivista politica. Appoggia il Partito Democratico, è sostenitrice dei diritti gay ed è favorevole al matrimonio tra persone dello stesso sesso. Nella sua vita, anche alcuni gravi problemi di salute. Il 29 settembre 2001 l’attrice è colpita da un aneurisma che la riduce in fin di vita e la costringe a un lungo ricovero. Nel 2004 subisce un infarto, poco dopo il divorzio dal secondo marito.

Oggi, purtroppo, nuovi problemi legati alla salute. Non per lei in prima persona. Ma per ciò che più si ha caro al mondo: la mamma. Lo comunica lei stessa tramite il proprio profilo Instagram. Anche se, nelle difficoltà, sembra esserci un po’ di luce tra le nubi: “Nessuno mette la mamma nell’angolo. Da priva di sensi a questo in tre giorni” scrive Sharon Stone. Nella foto vediamo l’anziana madre seduta, in quello che sembra un ambiente ospedaliero. Ha però un’espressione serena, il che ci lascia ben sperare.

La donna era stata colta da un pesante ictus nei giorni scorsi ed ha rischiato di morire.

Sharon Stone non manca di ringraziare tutti per le preghiere rivolte per la salute della mamma.