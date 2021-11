Gabriel Garko, la verità su Manuela Arcuri: “Con lei ho fatto di tutto…”

L’attore Gabriel Garko, dopo aver fatto coming out, ha svelato come la sua storia d’amore con Manuela Arcuri fosse veritiera.

Gabriel Garko è uno dei personaggi più famosi del piccolo schermo italiano. Tantissime sono state le sue fiction di successo: L’Onore e il Rispetto, Il Sangue e la Rosa, Caldo Criminale e Il Peccato e la Vergogna sono solo alcune delle serie in cui l’attore ha vestito i panni del protagonista. Lo scorso anno, inoltre, il torinese è stato anche tra i concorrenti del Grande Fratello Vip e proprio nel corso del programma ha fatto una rivelazione choc sulla sua vita privata. Gabriel Garko ha infatti fatto coming out, annunciando di avere anche una storia d’amore con un uomo.

E a quel punto, tanto delle storie d’amore dell’attore sono apparse agli occhi di tutti come false. Eva Grimaldi, Serena Autieri e Adua Del Vesco sono solo alcune delle donne circolate nell’orbita di Garko che però si sono poi verificate essere solamente come rapporti pianificati. Tra questi, però, non c’è il passato fidanzamento con Manuela Arcuri. Intervistata a Verissimo, l’attrice ha raccontato del grande rapporto passionale con il collega rivelando di non aver mai sospettato dell’omosessualità del torinese. E lo stesso Gabriel Garko ha poi successivamente confermato la natura veritiera della storia d’amore con la Arcuri.

Gabriel Garko-Manuela Arcuri, la verità sul loro fidanzamento

Intervistato nel corso del programma Live – Non è la D’Urso, Gabriel Garko ha parlato della storia d’amore con Manuela Arcuri dichiarando di non essersi comportato in maniera falsa con lei e che il loro rapporto era reale: “Siamo stati insieme davvero, certo che è così. Con Eva e Adua erano storie fine, ma con Manuela era tutto vero. Con lei non sono stato falso. In quel momento mi andava di starci, ci siamo piaciuti. Poi era più una lotta dentro di me e mi sono detto ‘dove vado?’”.

L’attore ha poi concluso dichiarando di aver sempre voluto proteggere la sua relazione con Manuela Arcuri: “Con lei ho fatto di tutto per non essere paparazzato. Ero nauseato perché andavo sui giornali per le storie finte. Quelle vere invece volevo tenerle per me, soprattutto le altre che non dicevo per ovvi motivi. I paparazzi ci davano la caccia, ma non ci hanno quasi mai beccati. Ero preso da Manuela, mi piaceva molto”.