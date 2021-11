Andrea Delogu, la foto “scandalo” contro la discriminazione | Altro che Madonna

Nessuna restrizione per un noto personaggio che sul web ha messo in mostra una foto “spinta” per i canoni del mondo del web ma che, soprattutto, racchiude un messaggio importantissimo e difficilmente ignorabile.

Andrea Delogu è nata a cesena il 23 maggio 1982. Nel 2016 si è sposata con Francesco Montanari, attore con cui si è separata nel 2021. I primi anni della sua vita li passa all’interno della comunità di San Patrignano, stesso luogo in cui si erano conosciuti i suoi genitori. Fa il suo debutto in televisione nel 2002.

L’anno dopo fonda Cinema2, un duo musicale noto anche negli Stati Uniti. Da quel momento in poi, ha avuto una ricca carriera nel ruolo di conduttrice in svariati programmi televisivi e anche radiofonici.

Non ha mai nascosto di aver dovuto affrontare il problema della dislessia, e nonostante questo è riuscita a raggiungere traguardi importantissimi nella sua vita finora. Andrea Delogu, però, non ha lottato solo per sé stessa durante la sua vita, ma anche per molte altre persone, come ha dimostrato recentemente sui social media raccogliendo tantissimi consensi.

Andrea Delogu come Madonna | Su Instagram chiede: “Sapete perché?”

Andrea Delogu non ci va piano su Instagram. Il motivo del suo sfogo social è dovuto a quanto accaduto pochi giorni fa alla giornalista Greta Beccaglia, molestata ad Empoli da dei tifosi dopo il match tra i padroni di casa e la Fiorentina; oltre a ciò, come se già non fosse abbastanza, alla conduttrice televisiva ha dato molto fastidio il commento del giornalista in studio che ha rivolto alla collega un: “Non te la prendere” proprio in diretta.

E così Andrea Delogu ha pubblicato un post polemico in cui si mostra con una camicia dove si intravede il seno e replica a molte persone che, ogni volta, minimizzano tutto quello che ogni giorno le donne devono passare con parole molto forti a partire dalla didascalia del post:

“NON TE LA PRENDERE… V********o. Non ci stavano tutti nella didascalia, ve li ho riassunti nelle foto del post”.

Chiaro, quindi, il messaggio di Andrea. Magari la sua foto senza reggiseno ha fatto meno scalpore di Madonna, ma il suo messaggio è stato bello, forte e decisamente chiaro.