Andrea Roncato: svelato il torbido retroscena sulla fine della storia con Stefania Orlando

Lui celebre e simpatico comico e attore negli anni ’80 e ’90. Lei bellissima e biondissima, volto noto della televisione. Per anni uniti in una intensa storia d’amore. Ma il loro rapporto non è finito affatto bene. Stiamo parlando di Andrea Roncato e Stefania Orlando. E vi svegliamo qualche dettaglio che certamente non conoscete.

Andrea e Stefania

Con quello sguardo sornione e quell’accento bolognese, Andrea Roncato ha recitato in numerose commedie italiane degli anni ’80. Lo ricordiamo per esempio, nella saga de “I Pompieri”. Sempre nei panni di un guascone, perennemente allupato e spesso tombeur de femme. Le sue interpretazioni più iconiche sono probabilmente quelle ne “L’allenatore nel pallone”, con Gigi Sammarchi, con cui ha formato per anni un duo di successo. Ma, soprattutto, la breve, ma intensa, parte di Loris Batacchi, in uno dei tanti capitoli di “Fantozzi”.

Stefania Orlando, invece, è una apprezzata conduttrice televisiva. Oggi 54enne, riscuote successo alla Rai conducendo numerosi programmi, fra cui I fatti vostri, Il lotto alle otto e Unomattina in famiglia. Negli ultimi anni, tuttavia, si è specializzata nel mondo delle televendite.

La relazione e la fine burrascosa

I due sono stati uniti e appassionati per diversi anni. Si sposano nel 1997, dopo più di quattro anni di fidanzamento. Ma la relazione ben presto prende una brutta piega. E allora i due si separano e poi divorziano, dopo appena due anni.

Il perché? In parte noto. Ma, in parte, ve lo sveliamo noi. Per anni, infatti, si è pensato che la fama di latin lover romagnolo Andrea Roncato l’avesse spostata dal set cinematografico alla vita privata. Roncato ha anche ammesso di essere stato molto corteggiato. E di aver commesso degli errori. Ma, allo stesso tempo, ha parlato con intensità del suo rapporto con Stefania Orlando.

Una relazione lunga e nota ai più. Che, però, sarebbe finita per altri motivi. Stando a quanto affermato da Roncato per colpa della compagna che, negli ultimi tempi del loro rapporto aveva un altro. Ovviamente si tratta solo di un lato della medaglia. Per farci un’idea attendibile dovremmo sentire anche l’altra campana.