Ornella Muti sconvolge i followers: a casa sua niente uomini, solo maiali veri e propri

Ornella Muti, una storia incredibile alle spalle grazie ad una carriera incredibile. Ed oggi la sua vita la passa ancora da “mamma”, anche se in maniera diversa.

Francesca Rivelli, conosciuta dai più come Ornella Muti, è nata a Roma il 9 marzo 1955. Figlia di un giornalista e di una scultrice, ha una sorella (Claudia). E’ stata sposata due volte, prima con l’attore Alessio Orano (dal 1975 al 1981) e dal 1988 al 1996 con Federico Facchinetti. Ha inoltre tre figli: Naike, Carolina e Andrea – della prima non è mai stato rivelato il nome del padre, gli ultimi due sono nati dalla storia d’amore con Federico – e tre nipoti.

Ha avuto anche un flirt con Adriano Celentano sul set del film “Innamorato pazzo”, che però non ha portato a nessun tipo di relazione. Ed a proposito di film, ha dedicato tutta la sua vita alla cinematografia ed in particolar modo al ruolo di attrice, grazie al quale ha riscosso tanto successo in Italia e ricevuto vari premi.

Di questi spiccano la Targa d’oro al David di Donatello, altri due premi come migliore attrice ed alla carriera più uno come migliore attrice agli European Film Awards nel 1988. Ha inoltre lavorato con registi del calibro di Mario Monicelli e Woody Allen. Oggi la sua carriera è terminata, e si gode la sua vita a casa con qualche animale “da compagnia” molto particolare.

Ornella Muti, niente uomini ma…

Ornella Muti, una vita piena di successi e amore condita da una carriera straordinaria. Ornella è anche una grandissima appassionata di animali, soprattutto ama prendersi cura di loro il più possibile. E non solo quelli fra i più amati in assoluto come i cani. Di recente, infatti, a casa sua è arrivata una maialina vietnamita che si chiama Kiara ed è stata scelta da Ornella assieme alla figlia Naike.

Dallo scorso marzo è diventato un vero e proprio membro della famiglia e, allo stesso tempo, una star sui social dell’ex attrice italiana che, oltre che da casa Muti, è molto amata anche dai fans di Ornella. Non si tratta di una “prima volta”, comunque; tanti personaggi famosi adottano animali non proprio da compagnia, ed in questo caso una vita diversa è capitata a Kiara che adesso è in buona compagnia: Ornella Muti, infatti, ha anche un Chihuahua.