Ricordate Salvo del Grande Fratello uno? Ecco come è diventato e che fine ha fatto oggi

Era un semplice pizzaiolo quando entrato nella casa del Grande Fratello. E adesso? Beh, le pizze sono comunque nel suo destino…

E’ sicuramente uno dei concorrenti che maggiormente è rimasto nel ricordo e nell’immaginario collettivo. Ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello. La più riuscita probabilmente. Ricorderete senz’altro tutti il mitico Salvo Veneziano.

Salvo al Grande Fratello

Siciliano, nato a Siracusa nel 1975. Lo ricordiamo bene in quella prima, storica, edizione. Quella di Pietro Taricone e Marina La Rosa, per intenderci. Ma anche Rocco Casalino.

Simpatico, dalla battuta pronta. Ma sempre pronto a farsi rispettare. Come impone l’essere un uomo del Sud. E’ sposato con Giusy Merendino da oltre 20 anni. Quindi già ai tempi del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

Cosa fa oggi Salvo?

Era un semplice pizzaiolo quando entrato nella casa del Grande Fratello. Nonostante il secondo posto ottenuto nella prima edizione, Salvo non ha proseguito sostanzialmente il proprio percorso nel mondo della tv. Limitandosi a qualche sporadica partecipazione televisiva. Ricordiamo la sua espulsione per atteggiamenti sessisti nel corso della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Oggi vive in una villa non lontano da Milano, più precisamente a Cesano Maderno. Qui Salvo vive con la moglie Giusy e i figli Matteo, 11 anni, e Laura, 21. La sua esperienza nel mondo dello spettacolo, dunque, si è esaurita dopo qualche mese di ospitate, anche in giro per l’Italia. Fonte, comunque, di grandi guadagni.

Quindi nonostante non abbia fatto fortuna sugli schermi degli italiani, Salvo deve ringraziare e benedire quell’esperienza. Oggi, infatti, è un imprenditore che ha all’attivo ben diciassette pizzerie.

Da semplice pizzaiolo, quindi, a imprenditore. Potendo mettere in campo il proprio talento, ma essendo anche artefice del proprio destino. Sulla sua attività attuale, Salvo ha potuto investire grazie al cospicuo premio che ha ricevuto alla prima edizione del Grande Fratello, dove ha vinto il premio per essersi posizionato al secondo posto.