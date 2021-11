Suor Cristina, dopo “The Voice” l’importante decisione | Ecco com’è diventata oggi

Suor Cristina ha regalato momenti incredibili a tantissime persone nelle sue apparizioni in televisione, ma adesso il suo presente è un po’ un rebus. Scopriamo che tipo di vita fa oggi.

Suor Cristina è un personaggio molto amato dal pubblico televisivo degli ultimi anni, sia in Italia che all’estero. Nata a Vittoria in Sicilia il 19 agosto 1988, è una suora – prima di diventare tale, ha avuto una lunga relazione con un uomo che si chiamava Lucio – oltre che cantante italiana.

E’ diventata nota a livello internazionale vincendo la seconda edizione italiana di “The Voice of Italy” – che gli permise di firmare un contratto discografico con la Universal Music; pensate che la sua audizione in cui cantava “No One” di Alicia Keys è stato il quarto video più visto del 2014 su You Tube.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Suor Angel Bipendu: la dottoressa in prima linea contro Coronavirus

Una grande passione quella per la musica insomma, che però non ha nulla a che vedere con l’amore di Suor Cristina per Dio. Inizia infatti il cammino di postulato nel 2009 e nel 2012 si aggrega alle suore orsoline della Sacra Famiglia.

Partecipa, nel 2019, a “Ballando con le stelle” finendo all’8° posto. Risultati importanti che le hanno regalato il meritato successo che ha avuto sia in Italia che nel resto del mondo: anche se adesso la “musica” sembra essere tutta un’altra.

Suor Cristina, da The Voices: che fine ha fatto oggi?

Il successo a The Voice, due dischi, molte visualizzazioni ai suoi video, l’apparizione a Ballando con le stelle. E poi, che fine ha fatto Suor Cristina? ha deciso di sposare la fede, in cui crede fermamente, dedicando tutti i giorni della sua vita alla preghiera ed a tutti gli obblighi che ne conseguono.

Questo non significa che abbia chiuso con la musica, dato che ogni giorno è accompagnata da un vocal coach a domicilio, in quella che è la sua grande passione. Difficile però dire se la rivedremo, presto o tardi che sia, in televisione. Nel 2019 ha preso infatti i voti perpetui, il che significa che è entrata definitivamente a fare parte di un ordine religioso.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Morta Suor Germana, la cuoca di Dio: aveva 81 anni

Uno stile di vita decisamente diverso sia da quello avuto in passato dalla stessa suora che da molte altre persone. In ogni caso, qualunque sarà il suo futuro, potrà dire di aver ricevuto i complimenti da una star mondiale quale è Madonna: Sara un segno del destino?