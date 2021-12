Dopo l’espulsione in seguito ad una bestemmia pronunciata in diretta a “La Fattoria” Roberto Da Crema sparisce dagli schermi. Ma oggi che fine ha fatto?

Se oggi il signore delle televendite è Giorgio Mastrota, per anni è stato lui. Roberto Da Crema. Per tutti, “Il Baffo”. Divenuto famoso con i suoi spot, soprattutto sulle tv locali, che erano dei veri e propri show. La sua presenza scenica, le urla, l’aspirazione alla fine di ogni frase. Così “Il Baffo” è diventato famoso a livello nazionale. Oggi, però, a causa di alcuni passaggi a vuoto, è scomparso dalla tv. Scopriamo la nuova vita di Roberto Da Crema.

“Il Baffo”

Negli anni ’80 e ’90 tra i pionieri delle televendite. Voce alzata in maniera esponenziale, ma anche gestualità, pugni sbattuti sul tavolo. E poi, quell’asma che per altri sarebbe stato un difetto. Ma per lui era un punto di forza.

Un personaggio che, per alcuni anni, è riuscito anche ad affrancarsi dal mondo delle televendite. Ha inciso un album musicale, per esempio. Gli anni migliori sono i primi 2000, quando “Il Baffo” partecipa a diverse trasmissioni televisive. Nel 2004 è stato concorrente del reality show “La fattoria” in onda su Italia 1, dal quale viene espulso in seguito ad una bestemmia pronunciata in diretta.

Su queste cose, si sa, l’Italia non perdona. Quindi da quel momento la carriera del “Baffo” subisce una brusca frenata. Fino al ritorno alla dimensione locale.

Cosa fa oggi “Il Baffo”?

Roberto Da Crema ha detto sostanzialmente addio alla televisione. Si gode la famiglia: la compagna Raffaella, i due figli, che, a loro volta, lo hanno reso nonno. Sotto il profilo lavorativo, quindi, ha cambiato totalmente ambito. O forse no.

Perché per “Il Baffo” il commercio e le vendite sono il sale della vita. E così lo ritroviamo a vendere il pesce presso un mercato di Lampedusa una volta a settimana, da Milano si è infatti trasferito con la consorte in Sicilia.

Chissà se lo farà con la stessa verve con cui ci ha conquistato in televisione…