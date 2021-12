Fabrizio Gatta, lo storico conduttore Rai abbandona la TV e si fa prete | La notizia fa il giro del mondo

Fabrizio Gatta, una vita dedicata alla televisione ed al mondo dello spettacolo. Adesso però le cose sono decisamente cambiate. Ha lasciato la vita precedente.

Fabrizio Gatta è un volto noto, quantomeno nel passato, della televisione italiana. E’ nato a Roma il 3 dicembre 1963. Oltre ad aver ricoperto per molto tempo il ruolo di giornalista, è stato anche un conduttore in tv come in radio.

La sua avventura nel mondo del lavoro inizia nel 1996 quando conduce “Il concerto dell’epifania” – si ripeterà diverse volte anche negli anni successivi. Dal 1999 al 2012 presenta la diretta della notte di Capodanno su Rai Uno. Ed ancora, dal 2002 al 2012 conduce “Lineablu” il sabato pomeriggio sul solito canale televisivo.

Nel 2010 continua il suo egregio lavoro alla Rai come protagonista di diversi programmi come “Lineaverde”, storica trasmissione dedicata al mondo dell’agricoltura ed all’ambiente. Nel 2013 conclude la sua carriera decidendo di abbandonare il mondo dello spettacolo. Tutt’oggi, comunque, la sua vita rimane piena di impegni.

Fabrizio Gatta, dalla televisione alla religione: cosa fa oggi

Fabrizio gatta non ha mai avuto relazioni di alcun tipo, né tantomeno è stato sposato. ha lasciato tutto per dedicarsi alla religione diventando prete. Avete capito bene; nel 2013 ha lasciato la sua carriera televisiva per iniziarne una nuova e non meno importante. Ha infatti ottenuto una laurea in Teologia alla pontificia università gregoriana nel 2019, l’anno successivo è diventato prete della Diocesi di Sanremo.

Quella della sua nuova professione, comunque, non è una novità dell’ultim’ora e tantomeno un segreto. Tuttavia, molte persone non erano ancora al corrente di questo radicale cambiamento della vita di Fabrizio Gatta che si è detto in più di una occasione davvero soddisfatto del suo percorso e di tutti i sacrifici fatti per arrivare all’obiettivo che lo ha reso il più felice possibile.