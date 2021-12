Simone Corrente, il bello di “Distretto di Polizia” | Sparito dalla tv ecco cosa fa oggi

Simone Corrente di strada ne ha fatta da quando appariva in televisione facendo felici milioni di telespettatori. Adesso la sua vita è completamente cambiata, scopriamo in che modo.

Simone Corrente è certamente una persona che crea molto nostalgia nella memoria della gente. Nato a Roma il 28 ottobre 1975, è un attore italiano. E’ stato fidanzato con Giulia Bevilacqua, conosciuta sul set di Distretto di Polizia 5.

Inizia la sua carriera con i fotoromanzi e lavorando in varie pubblicità in qualità di fotomodello, anche come testimonial della David Mayer Naman. Successivamente viene chiamato per un ruolo all’interno della fiction Cuori in campo del 1998 e poi in altre due: Ultimo e Ultimo – La sfida.

Il ruolo che lo ha veramente reso celebre, però, è quello del poliziotto Luca Benvenuto in Distretto di Polizia, la serie televisiva poliziesca più longeva d’Italia (2000-2011). Lui è peraltro uno dei pochi protagonisti della fiction ad aver recitato dalla prima all’ultima stagione. Oggi, però, pare si siano perse le sue tracce: che fine ha fatto?

Simone Corrente, 11 anni da “poliziotto”: cosa fa oggi

Undici anni da protagonista della fiction Distretto di Polizia, ma cosa fa oggi Simone Corrente? Dal 2016 si è trasferito in Indonesia dove è il proprietario di un ristorante giapponese. Il 13 ottobre 2018 si è sposato con una donna australiana e questa estate (luglio 2021) è diventato papà per la prima volta di un bellissimo bambino.

Non si hanno molte notizie di lui, dato che l’ormai ex attore non è facilmente rintracciabile; non ha nemmeno un profilo su Instagram, così come su Facebook. Una scelta dovuta molto probabilmente ad un vero e proprio cambiamento radicale della sua vita, che lo vede davvero lontano dai tanto utilizzati social media.

Adesso è in compagnia della sua famiglia formata da sua moglie e dal loro bambino, nato soltanto pochi mesi fa. Ne è passato di tempo da quando impugnava una pistola sul set di Distretto di Polizia, anche se pure in questo caso non deve mai mollare per fare il meglio che può per sé stesso e la sua famiglia.