Avete mai visto la figlia di Raf e Gabriella Labate? È la fotocopia della mamma | Bellissima – Foto

Molti di voi ricordano Raf, un grande cantante e cantautore italiano, e sua moglie, Gabriella Labate. Ma molti non hanno mai visto la figlia. Ecco la bellissima “bambina” del cantante.

Raffaele Riefoli, in arte Raf, nato a Margherita di Savoia il 29 Settembre 1959, è un cantante e cantautore italiano molto amato, che ha raggiunto l’apice del successo soprattutto negli anni ’80.

All’età di 17 anni si trasferisce a Firenze per studiare all’Istituto d’Arte per poi iscriversi alla Facoltà di Architettura, ed una volta terminati gli studi si trasferisce a Londra con Ghigo Renzulli (il chitarrista dei Litfiba).

I due fondano il gruppo “Cafè Caracas”, autore della cover della canzone di Mina, “Tintarella di Luna”.

Nel 1983 registra e pubblica il suo primo album interamente cantato in lingua inglese “Self Control”, e scrive il suo primo testo da autore per Claudia Mori.

Solo 4 anni più tardi scrive il testo del brano che lo ha reso famoso per il trio Morandi-Ruggeri-Tozzi, “Si può fare di più”, che vince il Festival di Sanremo.

Nello stesso anno si posiziona ottiene un successo enorme duettando con Umberto Tozzi con la canzone “Gente di mare”, esibendosi ancora una volta in lingua italiana.

La figlia di Raf

Dal 1996 è sposato con l’attrice Gabriella Labate, con cui ha avuto due figli Bianca e Samuele, ma chi è Bianca Riefoli? Scopriamolo.

Come il fratello ha una speciale vena artistica, anche la bella Bianca ha intrapreso il suo cammino nel mondo dello spettacolo, ma rimanendo dietro la cinepresa.

Tra le sue passioni troviamo la fotografia e la pittura, oltre a quella per la musica, che porta avanti assieme al padre registrando il videoclip della sua ultima canzone nel 2015, “Arcobaleno”.

Classe 1996 è una ragazza molto riservata e l’unico modo per avere qualche informazione è visitare il suo profilo Instagram, dove pubblica la sua bellezza mozzafiato, molto simile a quella della madre quando si esibiva su canale 5.

Ha ricevuto molti complimenti sui social come: “Sei identica a tua madre ai tempo del Bagaglino”, “Di una bellezza rara”, ed in vista del suo 25esimo compleanno Gabriella Labate pubblica un post per fare gli auguri alla figlia.

Il post porta a nuovi complimenti da parte dei followers che augurano un buon compleanno alla bella figlia della show girl del Bagaglino.