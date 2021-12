Mara Venier, la sua “fobia” non dà pace al marito: “Mi sveglia anche alle 6 del mattino!”

Mara Venier è davvero amatissima da tantissime persone per il suo modo di essere e quello che trasmette ai fans. Su certe cose, suo marito la “adora meno” però.

Mara Venier è tra i personaggi pubblici più amati dagli italiani. Nata a Venezia il 20 ottobre 1950, negli ultimi anni ha svolto il ruolo di conduttrice televisiva o, in alternativa, di opinionista. Non sempre però è stato così, dato che può vantare un ricco curriculum che l’ha vista negli anni passati fare anche l’attrice.

Ha avuto una serie di relazioni, più o meno importanti, a partire dall’uomo che gli ha dato una figlia (Elisabetta, che oggi è diventata mamma a sua volta): Francesco Ferracini, morto nel 2016. Ha avuto pure un figlio dall’attore Pier Paolo Capponi. Nel 1984 ha sposato l’attore Jerry Calà, dal quale si è separata nel 1985; le cose vanno meglio con Renzo Arbore, fino alla separazione nel 1997.

Dal 28 giugno 2006, invece, ha avuto una meritata serenità sposandosi con il suo attuale marito, il produttore cinematografico Nicola Carraro. Tornando alla vita professionale di Mara, si può dire che abbia avuto, fino al 2015, una “doppia” carriera, dato che alternava quella di attrice a quella di presentatrice dando negli ultimi anni priorità alla seconda.

Ancora oggi è riconosciuta dal pubblico televisivo come una conduttrice assolutamente unica ed in grado di accompagnare al meglio le giornate di tantissime persone. Suo marito, di lei, racconta però anche altro.

Mara Venier, il marito svela i suoi “segreti”

Mara Venier ha avuto relazioni davvero importanti, ma nessuna raggiunge quella con il suo attuale marito, Nicola Carraro, con cui sta insieme dal 2006. E proprio l’uomo a cui si è legata oltre dieci anni fa che ci racconta del suo rapporto con Mara partendo dal loro primissimo incontro. Il produttore cinematografico, riguardo al loro primo appuntamento, ha rivelato un aneddoto molto divertente.

Suo cugino e sua moglie avevano organizzato una cena per quattro persone a Forte dei Marmi, in un periodo in cui Mara era all’apice del successo. Appena la vide, si ricordò delle parole di Jerry Calà che gli disse che la bella conduttrice sapeva cucinare bene pasta e fagioli. Quando glielo disse, la sua attuale moglie non la prese proprio bene…

Tralasciando questo divertente particolare, Carraro ha parlato anche dell’ossessione di sua moglie. Ovvero le pulizie di casa; alle sei di mattina, infatti, è già pronta a sistemare ogni angolo della sua dimora. Non importa se l’uomo della sua vita dorme, non ci pensa due volte a sistemare tutto quello che trova fuori posto. Con il tempo pare aver limitato questa “fobia”, riuscendo a gestirla meglio: anche se, forse, la mattina continua ad essere un incubo per Nicola Carraro.