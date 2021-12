Simona Izzo: convive da anni con un grave disturbo | Legata per sempre ad una terapia

La poliedrica donna di spettacolo, figlia e sorella di artisti, Simona Izzo, ha in sé due persone distinte, ma lei preferisce delle due quella sofferente…

Simona Izzo è nata con un destino segnato. Nasce a Roma nel 1953 da un grande doppiatore Renato Izzo. In realtà la sua è tutta una famiglia di doppiatori, oltre a lei ed al papà, anche le sorelle Rossella, Fiamma e Giuppy sono famose in questo campo.

Dopo aver fatto per un breve tempo l’annunciatrice in Rai ed aver presentato Giochi senza Frontiere, si dedica al cinema sia come attrice, ma più che altro come sceneggiatrice e regista, non abbandonando mai il doppiaggio.

La vita (quasi) privata

Simona è stata spesso sulle prime pagine dei rotocalchi anche per la sua vita privata, per le storie sentimentali che ha intrecciato con grandi nomi dello spettacolo italiano.

Negli anni Settanta è stata sposata con il grande cantautore Antonello Venditti, che all’epoca era ai vertici della musica d’autore italiana.

I due sono stati sposati dal 1975 al 1978 ed hanno avuto un figlio, Francesco che li ha resi anche nonni.

Il matrimonio è naufragato, secondo Simona, per i tradimenti di Venditti, l’ultimo dei quali con una donna, definita dalla Izzo, “un cesso”. A questo punto Simona ha chiuso il rapporto. Molte sono le canzoni che il cantautore avrebbe scritto per lei: Amici mai, Ricordati di me, Ci vorrebbe un amico, Dimmelo tu cos’è.

Un’altra storia importante Simona l’ha vissuta con Maurizio Costanzo dal 1983 al 1986. Ricordando quella relazione in un’intervista al Corriere della sera, Costanzo rivelava quanto la Izzo fosse divertente e straordinariamente intelligente. Una grossa pecca però era la sua gelosia, cercava la rissa, soprattutto la notte...

Da molti anni è sposata con Ricky Tognazzi, figlio dell’indimenticato Ugo ed ha con lui non sono un sodalizio sentimentale, ma anche professionale. E’ lei infatti la sceneggiatrice di quasi tutti i film di Ricky come regista.

Una subdola malattia

Di recente Simona ha rivelato di essere afflitta da anni da una subdola malattia.

E’ affetta da bipolarismo, una particolare condizione psichica in cui si hanno continui sbalzi d’umore in cui si alternano fasi maniacali e depressive.

Coloro che ne soffrono devono rispettare la terapia che è sia farmacologica che psicologica, in mancanza della quale le crisi ricompaiono in breve tempo.

Simona ha dichiarato di essere più affezionata alla sua parte sofferente, perché è anche quella più creativa, è quella che scrive le cose migliori.

Fortunatamente la Izzo è seguita da uno specialista oltre ad avere alle spalle una solida ed amorevole famiglia.