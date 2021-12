Dopo la pubblicazione della sua biografia, Miguel Bosè fa luce su alcuni momenti importanti della sua vita. In uno di questi la protagonista è Amanda Lear.

Miguel Bosè, cantante, ballerino, artista è doppio figlio d’arte. Nasce nel 1956 a Panama dall’unione tra l’attrice italiana Lucia Bosè, nota per film come Cronaca di un amore di Antonioni o Gli Sbandati di Citto Maselli e il più grande torero di tutti i tempi, Luis Miguel Gonzalez Lucas, noto come Luis Miguel Dominguin.

La sua è una casa popolata da artisti molto noti e immenso talento , Luchino Visconti (che sarà suo padrino), Picasso, Hemingway solo per citarne alcuni.

Le sue memorie

Evidentemente la sua infanzia ed adolescenza non sono state rose e fiori.

Nella sua recente biografia, Il figlio di capitan tuono, Miguel svela i retroscena del suo vissuto.

In primis, definisce i suoi genitori come “mostri”. Vivere all’ombra di tanta fama non è stato facile.

Particolarmente complesso è stato il rapporto con il padre, famoso torero e donnaiolo.

Lucia Bosè parlava di un matrimonio affollato. In una intervista ricordò un episodio in cui il marito, subito dopo essere stato a letto con la star di Hollywood Ava Gardner, la piantò lì dicendole che doveva andare a raccontarlo agli amici… un vero gentiluomo.

L’episodio con la Lear

Dominguin non apprezzava l’animo sensibile del figlio, la sua vena artistica.

Voleva diventasse un playboy macho come lui ed esprimeva le sue preoccupazioni alla moglie sulle tendenze sessuali di Miguelito.

Nel dubbio che il figlio fosse omosessuale architettò un piano affinché una donna “salvasse” il bimbo. La scelta cadde su un’esemplare di sesso femminile davvero affascinante e carismatico: Amanda Lear.

L’occasione si presentò nella villa di Dalì a Cadaqués, in Catalogna. All’epoca Amanda era musa ed amante del grande pittore surrealista. Una relazione nota anche alla moglie di Dalí, Gala.

Dominguin e Miguel erano ospiti alla villa e, durante una passeggiata, è successo il “fattaccio”. Amanda aveva 34 anni e Miguelito 17.

In una recente intervista a Verissimo, la cantante si è detta stupita che Bosè abbia rivelato un episodio così intimo, ma, ha aggiunto, se lo ha fatto deve averne serbato un buon ricordo.

Purtroppo (per Dominguin, che riposi in pace), suo figlio ha fatto coming out nel 2013 ed è padre di quattro figli avuti da madre surrogata.