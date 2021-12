Victoria dei Maneskin: il dramma che si porta dietro gli ha sconvolto la vita | Ha visto morire la madre

Drammatico aneddoto sulla vita privata di Victoria De Angelis. La bassista dei Maneskin ha visto la madre morire per un male incurabile.

Il successo dei Maneskin in questo 2021 è stato dirompente. Prima la vittoria della 71esima edizione del Festival di Sanremo, poi il successivo trionfo all’Eurovision Song Contest che li ha portati alla notorietà anche al pubblico internazionale. In America, in particolare, la band uscita da X Factor 2017 sta conoscendo un successo incredibile. Il gruppo ha recentemente aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas ed è poi stato ospite di The Voice Usa dove la cantante Ariana Grande è esplosa in una reazione entusiasta nei confronti dei quattro ragazzi italiani.

Leggi anche >>> I Maneskin accusati di “plagio” | Spunta la prova schiacciante

I Maneskin sono composti da quattro musicisti: il cantante e frontman Damiano, la bassista Victoria, il chitarrista Thomas e il batterista Eithan. Ognuno ha, ovviamente, una storia particolare alle spalle, ma la giovane Victoria De Angelis si porta sulle spalle un avvenimento drammatico che le ha segnato la vita: ovvero la morte della madre Jeanett a causa di una malattia incurabile. A raccontare il tragico avvenimento è stata la nonna della bassista, in una intervista al settimanale DiPiù.

Victoria De Angelis, il dramma sulla scomparsa della madre

La signora Elin Uhrbrand, nonna di Victoria De Angelis, si è aperta al racconto sulla tragedia che ha colpito la bassista dei Maneskin con la scomparsa della mamma qualche anno prima che la figlia conoscesse il successo grazie alla musica. “Mia nipote Victoria ha sofferto molto, ha visto morire la sua mamma”. Elin ha raccontato di come Jeanett avesse deciso di tornare in Danimarca una volta capito che la battaglia contro il male sarebbe stata persa e che Victoria scelse di seguirla per restare accanto alla madre fino alla fine.

Leggi anche >>> Damiano David dei Maneskin: avete mai visto il fratello Jacopo? È più bello di lui – Foto

La nonna della bassista ha poi svelato tutto il suo rammarico per la mancata possibilità della figlia di vedere il successo di Victoria con i suoi Maneskin: “Mi dispiace tanto che mia figlia non abbia potuto vedere il successo che Victoria sta riscuotendo in tutto il mondo insieme con i Maneskin”.