Fernanda Lessa, il balletto hot senza veli | Il video su Instagram è da bollino rosso

La Top model Fernanda Lessa non resiste alla tentazione e registra un balletto hot per il marito, pubblicandolo poi sui social. Ecco cosa ne pensa il marito.

Fernanda Lessa nata a Rio de Janeiro il 15 Aprile 1977, è una top model, show girl e DJ brasiliana, conosciuta per aver partecipato a L’Isola dei Famosi ed al Grande Fratello VIP.

Inizia a lavorare come modella nella sua città natale dove raggiunge la massima notorietà conquistando l’appellativo di Top Model.

Nel 1996 si trasferisce a New York dove per 6 anni sfila per il pret-a-porter, viaggiando per varie città tra cui Milano e Parigi.

Si guadagna così numerose copertine delle maggiori riviste di moda come: Vogue, Elle, GQ e Maxim.

Acquista molta visibilità grazie ad alcuni spot pubblicitari con Christian Vieri e Valentino Rossi per Telecom Italia, e per i marchi Armani, Swatch, Campari, Samsung e Victoria Secret.

Nel 2002 affianca Paolo Bonolis nella conduzione di Moda Mare a Porto Cervo, e l’anno successivo riceve la completa conduzione di Oltremoda su Rai 1.

Solo 3 anni più tardi partecipa a L’Isola dei Famosi, ritirandosi momentaneamente dalle scene a causa di problemi di dipendenza da droga e alcool.

Nel 2020 torna in tv partecipando al Grande Fratello VIP condotto da Alfonso Signorini, venendo eliminata alla 18esima puntata.

Il balletto hot

La vita privata della bella brasiliana è sempre rimasta lontana dai riflettori, ma lungo la sua carriera ha avuto di alti e bassi come il parto del bambino che dopo pochi giorni è venuto a mancare per una malformazione al cuore.

Il 14 Aprile 2017 però rinasce sposando l’imprenditore Luca Zocchi, ed è proprio lui il diretto interessato del balletto sexy pubblicato sui social.

“Secondo voi funzionerà? Mio marito ha deciso di mettersi a dieta. Ho pensato invece di preparalo il pranzo, aspettarlo così.”

Così esordisce la Lessa sul suo profilo Instagram dove ha pubblicato la sorpresa sexy che avrebbe riservato al marito.

Ovviamente il video scatena una serie di commenti assolutamente positivi, anche tanti complimenti per la lingerie che indossa.

Un post condiviso da 𝙵𝚎𝚛𝚗𝚊𝚗𝚍𝚊 𝙻𝚎𝚜𝚜𝚊 (@fernanda_lessa__)

Chissà se il marito ha apprezzato la sorpresina che gli ha riservato la moglie, ma soprattutto il pranzo che gli ha preparato con tanto amore.