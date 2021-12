Tiziano Ferro: il segno indelebile lasciato sul suo corpo | Tutta colpa del marito

Il cantante Tiziano Ferro segnato in modo indelebile sul suo corpo, e stando alle ultime voci sarebbe proprio colpa del marito. Vediamo cosa è successo.

Tiziano Ferro nato a Latina il 21 Febbraio 1980, è uno dei cantautori e produttori discografici più amati d’Italia, grazie alla sua inconfondibile voce.

La sua passione per la musica risale a quando era bambino, infatti all’età di 5 anni gli venne regalata per Natale la sua prima tastiera Bontempi.

Con il tempo diventasempre più bravo ed in giovane età scrive e registra, tramite un registratore a cassette, alcuni brani con tanto di base e testo. L’adolescenza di Tiziano Ferro, però, non è stata molto semplice. Veniva emarginato e preso in giro. Questo lo ha portato a soffrire di bulimia con il conseguente aumento di peso fino ad arrivare ad oltre 111 chilogrammi. Trova la soluzione nella musica, ed inizia a frequentare corsi privati di chitarra classica, piano, canto e batteria, rendendolo un musicista a tutto tondo.

Nel corso degli anni la sua musica arriva ai cuori di tutti e tra i suoi successi più conosciuti e famosi troviamo: “Sere Nere”, “Rosso Relativo”, “Ti scatterò una foto”, “Perdono” e “La differenza tra me e te”.

Il segno indelebile

Tiziano Ferro, sposato ormai 3 anni fa con l’imprenditore Victor Allen, vorrebbe allargare la famiglia e negli Stati Uniti c’è una pratica chiamata “Fostering”, ovvero l’affidamento temporaneo di una bambino senza una vera e propria adozione.

Non è però un bambino il segno indelebile apparso sul corpo di Tiziano Ferro, ma sarebbe un piccolo tatuaggio di tre lettere: “VIC”, le iniziali del nome dell’amato marito.

Il tatuaggio viene presentato dallo stesso cantante tramite un post sul suo profilo Instagram, che oggi conta oltre 2 milioni di followers, descrivendo in modo molto preciso cosa rappresenta per lui: “Ai tatuaggi come scudo sulle vene…”.

Sembra che la relazione di Tiziano Ferro e Victor Allen vada a gonfie vele, tanto da scrivere il suo nome sulla pelle per portarlo sempre con sé, anche nei momenti più brutti.