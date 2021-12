Come passare un Natale migliore: arriva il Bonus Natale | Chi può usufruirne e come ottenere i soldi

La misura economica è contenuta nel Decreto Sostegni Bis. E si propone di dare una mano agli italiani in un periodo così delicato

Obiettivo: salvare il Natale. No, non è il titolo di un nuovo cinepanettone, ma quello a cui stiamo assistendo in Italia. I provvedimenti del Governo presieduto da Mario Draghi si muovono in questa direzione. Sia sotto il profilo sanitario, che sotto quello economico.

Natale col Covid

Sì perché la pandemia da Covid-19 continua a mordere. In primo luogo la salute. Nonostante una campagna vaccinale tra le migliori d’Europa, l’Italia continua a essere stretta nella morsa del virus nato in Cina. I contagi sono in aumento, anche se, fortunatamente, vittime e ospedalizzazioni hanno numeri più bassi rispetto al passato.

Tuttavia, diversi territori e diverse regioni stanno peggiorando la loro situazione, con il passaggio a “zona gialla”. E, in alcuni casi, anche con restrizioni ancor più forti. Insomma, siamo ancora ben lontani dal vedere la luce in fondo al tunnel.

Tutto questo, ovviamente, si ripercuote anche sull’economia. Già fiaccata da un 2020 passato in larga parte in lockdown. Per questo, quindi, l’Esecutivo ha pensato anche a qualche misura di sostegno economico. Una di queste è il cosiddetto “Bonus Natale”. Vediamo chi può ottenerlo e come funziona.

Il Bonus Natale

La misura economica è contenuta nel Decreto Sostegni Bis. Ma, effettivamente, toccherà poi ai singoli comuni rendere efficiente e fruibile l’aiuto economico. Partiamo da qui, quindi. Chi vorrà usufruire di questo bonus dovrà far richiesta al proprio comune di residenza.

Le somme messe a disposizione dal Governo potranno poi essere spese nei negozi che avranno dato il loro assenso all’iniziativa. Si potranno acquistare generi alimentari e beni di prima necessità. Sostanzialmente, quindi, si tratta di un bonus spesa. E, infatti, molti enti locali lo hanno chiamato proprio così.

Quindi, non pensate di poter effettuare acquisti o regali con queste somme. Anche perché il sostegno economico andrà solo alle famiglie più bisognose, quelle col reddito più basso. Ogni comune ha un proprio regolamento, ma comunque quasi tutti prendono in considerazione il reddito Isee. Anche le somme variano da città a città. Ma in generale possiamo dire che si tratta di un bonus che va dai 50 ai 700 euro. Ma può arrivare anche a 1.400, dato che, a determinate condizioni, può essere richiesto anche due volte.

Chi ha già reddito di cittadinanza, di inclusione, Naspi, indennità di mobilità o cassa integrazione non può usufruirne. Per ottenere queste somme vi consigliamo di visitare il sito ufficiale del vostro comune di residenza. I requisiti, infatti, variano da città a città. Così come le somme. Ma consultando la pagina ufficiale, potrete avere tutte le delucidazioni del caso.