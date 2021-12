Rudy Zerbi, avete mai visto la sua casa? Si nota lo zampino della moglie architetto

Il critico musicale Rudy Zerbi, lascia trasparire qualche foto della sua umile dimora, che condivide con l’architetto Maria Soledad Temporin. Ecco la location che non vi aspettereste mai da loro due.

Rodolfo Zerbi, detto anche Rudy, nato a Lodi il 3 febbraio 1969, è un critico musicale e conduttore radiofonico e televisivo, nonché produttore discografico e DJ.

Figlio di una ragazza madre, all’età di 3 anni si trasferisce a Santa Margherita Ligure, dove la madre gestiva un albergo.

In giovane età decide di dedicarsi alla sua passione per la musica, ed inizia a lavorare come DJ presso la discoteca di Radio Tigullio.

Dopo la laurea in Giurisprudenza all’Università statale di Milano e dopo qualche esperienza radiofonica, diventa talent scout per la Sony Music, diventando famoso grazie alle interviste ironiche che faceva ai personaggi famosi per strada.

16 anni più tardi, dopo aver ricoperto vari ruoli all’interno dell’azienda tra cui quello di presidente, decide di abbandonare il posto per dedicarsi a progetti assieme ad importanti artisti italiani come: Adriano Celentano, Biaggio Antonacci, Mina ed Alessandra Amoroso.

Ha 4 figli avuti con 3 donne diverse, tra cui l’ultimo arrivato Leo Avuto dall’unione con Maria Soledad Temporini, noto architetto.

La location di Rudy Zerbi

Oggi Rudy Zerbi si è trasferito a Roma, dove vive con la sua adorata Maria Soledad ed il piccolo Leo. Ma vediamo meglio dove vive la dolce famigliola.

Molti di noi pensano ad un loft pieno di arte e cianfrusaglie, ma non è proprio così, infatti la loro è un semplice appartamento nel cuore della Capitale.

All’interno troviamo senza ombra di dubbio il tocco dell’architetto Temporini, che si rifà ad uno stile classico, e molto semplice vista la mancanza di quadri od ornamenti.

La casa spesso viene ripresa in alcuni scatti della vita quotidiana di Rudy Zerbi, purtroppo però non completamente nascondendo sempre parte della casa alla curiosità dei suoi followers.

Cosa che non passa di certo in osservato è il suo personale angolo lettura circondato da 2 librerie, dove il conduttore si rilassa e passa del tempo.

Insomma una location degna di un artista che nessuno di noi si sarebbe mai aspettato, e con lo zampino dell’architetto Maria Soledad Temporini.