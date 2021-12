Eleonora Giorgi su tutte le furie: “Che dispiacere questa discriminazione è intollerabile”

Usa i social network come tutti noi. Per divulgare le sue attività, per scherzare e mostrare attimi di vita personale. Ma anche per denunciare

E’ indignata, Eleonora Giorgi. E, come si dovrebbe fare, usa i social, non solo per promuovere la propria professione o per gioco, ma per una giusta denuncia. Scopriamo cosa l’ha fatta imbufalire.

La carriera di Eleonora Giorgi

Oggi 68enne, attrice che è diventata famosa tra gli anni ’70 e ’80. Sia per la sua bravura, sia come sogno erotico, con quella sua aria innocente, ma, allo stesso tempo, molto sexy e intrigante. Tra i suoi titoli più celebri ricordiamo “Il bacio”, “Conviene far bene l’amore”, “Cuore di cane”, “Disposta a tutto”, “Mani di velluto”, “Mia moglie è una strega” e “Mani di fata”.

Ha lavorato con grandi registi, come Luciano Salce, Salvatore Samperi, Alberto Lattuada, Damiano Damiani e Dario Argento. Ha vinto un David di Donatello nel 1982 per il film “Borotalco” di Carlo Verdone.

Negli ultimi anni la sua attività cinematografica si è un po’ arenata. Ma ha partecipato ad alcuni talent e reality show, come “Ballando con le stelle” e il “Grande Fratello Vip”.

La denuncia su Instagram

Usa i social network come tutti noi. Per divulgare le sue attività, per scherzare e mostrare attimi di vita personale. Ma, intelligentemente, anche per trattare temi molto importanti per il nostro Paese. Come i uno degli ultimi post pubblicati.

Il tema è quello di un Paese, l’Italia, diviso in due. Sotto tanti punti di vista, quello sanitario. Ma anche quello tecnologico. In questo caso, Eleonora Giorgi si concentra sui trasporti. “Ecco l’autentica prova dell’abisso che negligentemente divide in due l’Italia: Roma – Bari 432 km – con Trenitalia 4 ore più ritardo FISSO di 25 minuti = 4 ore e 25 = 101 km orari! 😱 Roma – Milano 572 km – con Trenitalia 3 ore e 10 = 184 km orari! Una DISCRIMINAZIONE che mi chiedo come possano tollerare i Pugliesi, e più genericamente tutti gli abitanti dell’Italia del Sud! Che dispiacere”.

Una denuncia accorata, quella della popolare attrice. Che fotografa bene uno dei tanti problemi del nostro Paese. Ossia il Sud tagliato fuori da tutto. Un isolamento che porta poi ad ampie fette di territorio che vivono nella arretratezza.