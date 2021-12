Simona Tagli, dopo anni rivela l’artefice del suo successo: “..devo tutto a Lei..”

Icona sexy tra gli anni ’80 e ’90, Simona Tagli si è ritirata dalle scene da un decennio. E da un decennio ha fatto una scelta radicale…

Oggi 57enne, negli anni ’80 e ’90, con le sue gambe è stata una vera e propria icona sexy. A distanza di molti anni da quel periodo d’oro, Simona Tagli ci racconta il “segreto” del suo successo. Ringraziamenti che la showgirl deve indirizzare molto “in alto”.

La carriera di Simona Tagli

Esordisce in televisione con la scollacciata (e quindi di grande successo) trasmissione “Drive in”. Lì Simona Tagli è in bella mostra tra il 1983 e il 1987. Bionda e con le gambe lunghissime, si fa ben presto notare. E, allora, il grande salto a “Domenica In”, co-conduttrice nel 1990-1991. Poi, tra il 1993 e il 1995, il rapporto professionale con Jocelyn, e la conduzione de “Il grande gioco dell’oca” e “Giochi senza frontiere”.

Ballerina professionista, in quel periodo è davvero un sogno erotico per gli italiani. Con i suoi capelli biondi, le gambe lunghe e quel sorriso malizioso. Nel 2006 partecipa come riserva alla quarta edizione del reality show L’isola dei famosi, dovendosi però ritirare quasi subito per problemi di salute.

Il ringraziamento

Nel 2011 ha abbandonato il mondo dello spettacolo e ha aperto un salone di bellezza per mamme e bambini. In occasione delle Elezioni Amministrative del 2016 a Milano, si candida per il consiglio comunale nelle liste di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale, a sostegno del candidato unico del centro-destra Stefano Parisi, ma raccoglie solo 31 preferenze, senza essere eletta.

Cosa è rimasto di quell’icona sexy degli anni ’80? Una bellissima donna che, però, ha fatto una scelta. No, non solo quella di abbandonare le scene. Ma anche di essere casta da ormai più di dieci anni. Nessun rapporto intimo e sessuale per un lunghissimo periodo. Lei, che è stata fidanzata per circa 7 anni con Antonio Zequila.

Una scelta di vita radicale, anche dovuta alla fede. Come ci dice, con orgoglio, in uno dei suoi ultimi post su Instagram: “Ecco la “mia” Madonnina di Loreto alla quale devo tutto. Pace, Rinascita, Bellezza⭐️Love U” scrive.