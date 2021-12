Al Bano, la verità sul rapporto con Romina Power oggi | La rivelazione sconvolge i fans

Tempi impegnativi per Al Bano. Mentre i rapporti nella “famiglia allargata” di Cellino fanno di nuovo scintille, una rivelazione sui rapporti con Romina sconvolge i fan.

Al Bano, Loredana Lecciso, Romina Power. Un triangolo di sentimenti passati e presenti che non cessa di creare agitazione nei fan di Al Bano, e presumibilmente anche nel cantante di Cellino San Marco, al centro dell’agitazione di due donne troppo vicine (anche Romina abita a Cellino, in una lussuosa villa) e dal carattere non facile.

Un Albano già sotto stress per la partecipazione al programma di Milly Carlucci si è lasciato scappare una scottante verità che ha lasciato sconvolti i suoi fan.

“Non so ballare, giusto qualche valzer” ha sempre detto Al Bano, preoccupato di di risultare comico, in mezzo a tanti provetti ballerini. Una preoccupazione che lo ha in seguito costretto al ritiro. Quello di cui il cantante non aveva bisogno, proprio in quel momento, era il riaccendersi del conflitto tra la ex moglie americana e quella attuale, pugliesissima come lui.

Dopo una lunga storia di conflitti tra loro, e poi anche con Al Bano, tra le due donne sembrava essere scoppiata una pace almeno temporanea: una boccata d’ossigeno per lo showman di Cellino.

Ma Loredana Lecciso ha voluto suggellare a modo suo il momento di pace. Appena ricostruito il rapporto con Al Bano dopo il burrascoso recente passato, la giornalista-showoman ha sparato una serie di proiettili incendiari che Romina, comprensibilmente ha interpretato come diretti a lei: “Basta! Non permetterò più a nessuno di intromettersi nella nostra coppia”. Un invito che Romina ha prontamente raccolto, facendo le valigie e affittando una villa a un’ora di distanza (lontana sì, ma non troppo).

Di fronte al riaccendersi del conflitto, che rischia di coinvolgerlo ancora una volta, Al Bano ha lanciato un grido disperato.

Al Bano: “basta guerre!”

Mentre cercava di concentrarsi senza successo sulle nuove sfide danzanti. Al Bano ha rilasciato un’intervista con il tono di una preghiera verso le due bellicose donne: “Basta guerre!” ha detto. E, cercando di tranquillizzare la Lecciso, ha voluto tornare sui suoi rapporti attuali con Romina, così urticanti per l’attuale moglie: “Io e Romina siamo come due fratelli. Tra noi c’è solo e soltanto lavoro”.

Una vera offensiva di pace. Ma anche la classica excusatio non petita.

Sarà riuscito il nostro eroe a calmare la focosa Loredana? C’è da sospettare che nemmeno questo gira di danza abbia portato ad Al Bano il successo sperato.