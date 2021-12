Diletta Leotta, ha temuto il peggio per lei: “..non riuscivo a respirare..”

Diletta Leotta ha raccontato uno dei suoi drammi del passato, ritornando al periodo in cui pensò che il suo futuro non esistesse più a causa di una brutta storia.

Diletta Leotta è uno dei personaggi televisivi più famosi del momento. Conduttrice radiofonica su Radio 105, bordocampista per Dazn sui campi di calcio più importanti d’Italia, ma non solo.

Questo Natale, infatti, vedremo la bella siciliana anche sul grande schermo grazie alla pellicola tutta a tema natalizio “Chi ha incastrato Babbo Natale” che la vedrà recitare insieme ad Alessandro Siani e Christian De Sica. Sui social è una delle donne più seguite del nostro Paese, ma proprio dal web arriva uno dei momenti più drammatici del passato di Diletta Leotta.

Qualche anno fa, infatti, fu violata la sua privacy con diverse foto intime che finirono in rete. Un momento difficilissimo per la Leotta, ancora oggi difficile da dimenticare ma da cui ha preso nuova forza; come ha poi raccontato nel 2020 nel suo monologo al Festival di Sanremo. E in una recente intervista al programma Buoni o Cattivi, la conduttrice è tornata su quell’avvenimento doloroso della sua vita parlando della sua esperienza.

Diletta Leotta e il dramma vissuto

Ospite di Veronica Gentili, Diletta Leotta ha raccontato cosa ha provato nel momento in cui ha visto la sua privacy essere violata con alcune immagini che, secondo il suo pensiero, potevano mandare a monte tutto il suo lavoro e quanto aveva costruito fino a quel momento. “È stato un momento tragico. Ho pensato che la mia vita fosse finita, che non sarei più uscita di casa. Pensavo che le persone potessero guardarmi e, anche se addosso indossavo i vestiti, mi sentivo nuda”. Le parole della Leotta, che grazie poi all’aiuto della famiglia, degli amici e dei colleghi è riuscita a rialzarsi e a non lasciarsi andare.

La conduttrice ha poi raccontato il momento in cui ha scoperto che in rete circolavano quelle foto: “Un mio amico mi contattò e mi disse che sul web stavano girando delle mie foto, foto strane. Io pensavo sicuramente non fossero le mie, che non ero io, pensando a dei fotomontaggi. Lui mi ha mandato la prima foto e io ho sentito un vuoto dentro, mi si è bloccato il respiro credo per più di dieci minuti, non riuscivo proprio a respirare. In alcune di quelle immagini ero anche minorenne. Erano foto che una ragazza si scatta con l’ingenuità di vedersi davanti a uno specchio, dopo la doccia. Non le avevo mai mandate a nessuno, erano nel mio computer che è stato hackerato”. Sul palco dell’Ariston, nel 2020, Diletta Leotta ha poi incoraggiato tutte le vittime come lei a farsi forza e di non lasciarsi sopraffare.