Belen Rodriguez, gli vengono “strappati” di mano i figli | Per fortuna finisce tutto per il meglio

Belen Rodriguez è una delle showgirl più conosciute in tutta Italia. Ha avuto due splendidi figli ma se li litiga con altri

Belen Rodriguez, nata a Buenos Aires in Argentina il 20 settembre 1984, vive a Milano dal 2004. Nella sua lunga carriera ha dimostrato molta dimestichezza in più ruoli passando dal fare la modella alla presentatrice fino all’attrice; appare infatti in vari film e spot pubblicitari.

E’ considerata una delle sex simbol più influenti degli ultimi 20 anni. Ha una sorella, Cecilia, anche lei protagonista nel mondo dello spettacolo, e un fratello (Jeremias). Per quattro anni (dal 2004 al 2008) è stata fidanzata con l’allora attaccante del Milan Marco Borriello; in seguito, con Fabrizio Corona.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Belen e Cecilia Rodriguez: finalmente svelato il segreto della loro bellezza | Opera di una donna

Una delle relazioni più importanti per lei, quella con Stefano De Martino, ha portato al matrimonio e alla nascita del suo primo figlio Santiago. I due si sono separati nel 2015 e divorziati nel 2017.

Nel 2019 tornano insieme ma la loro “nuova” relazione dura meno di un anno. Si è fidanzata, in seguito, con il suo attuale compagno Antonino Spinalbese. La scorsa estate, dalla storia d’amore fra i due, è Nata Luna Marie.

Belen Rodriguez la più famosa della famiglia: ma il più affettuoso è suo padre

Abbiamo appurato che, tra relazioni amorose e mondo dello spettacolo, Belen Rodriguez si sia fatta decisamente notare nell’arco della sua carriera. E non si è realizzata soltanto dal punto di vista professionale, dato che adesso è finalmente felice con il suo attuale compagno, Antonio Spinalbese, ed è mamma di due splendidi bambini (Santiago e Luna Marie). In casa Rodriguez, però, nessuno è più affettuoso di nonno Gustavo.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Francesco Oppini dice addio al mondo dello spettacolo | Ecco che lavoro fa oggi

Tanti anni fa era un musicista rock, almeno prima di conoscere la madre di Belen; in seguito divenne un prete anglicano, per poi mollare tutto quando la sua primogenita iniziò a fare carriera. Era un padre molto severo, tanto che vietava addirittura di indossare minigonne alle sue figlie. Vedendo come abbraccia i suoi nipoti, però, con il tempo pare essersi decisamente ammorbidito.