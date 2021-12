Era una bimba sbarazzina ora è una delle più grandi star italiane | Indovinate chi è

Era una bambina con l’espressione ironica e furba, ora è uno dei più grandi personaggi dello show business italiano. Un’attrice e conduttrice televisiva famosissima. È cambiata quasi in tutto ma il suo sguardo è rimasto lo stesso. Riuscite a indovinare chi è?

Quella che ci guarda dalla porta è solo una bambina. Eppure nella sua espressione sbarazzina i migliori osservatori riusciranno a indovinare l’espressione di una delle più celebrate donne dello spettacolo di oggi.

Certo il fisico è totalmente cambiato, come pure il look. Difficile immaginarla oggi con quel vestitino scozzesse e il maglioncino rosso, oggi che è diventata una delle donne più attraenti e sognate del mondo dello spettacolo.

Per aiutarvi a indovinare chi è, ecco qualche piccolo aiuto: oltre ad essere pluripremiata per le sue pellicole in Italia e in Europa è anche una delle non molte attrici italiane ad avere recitato in un film da Oscar, e precisamente quello per il miglior film in lingua straniera.

Era il 2013 e la sua carriera era già luminosa. Non avete ancora indovinato? Ecco un altro indizio molto significativo. La bimba in foto è nata a Roma nel 1964 e la romanità genuina e cordiale è stata la chiave principale del suo personaggio. Spontanea, diretta, quasi sfrontata (e questo si capiva già guardandola fare le boccacce nella divertente immagine che vi proponiamo), la popolare attrice e conduttrice è naturalmente una fan sfegatata della Roma, oltre a una grande amica di Maria De Filippi, nel cui programma “Amici” è stata giurata fissa, per più di una stagione.

A questo punto dovrebbe essere tutto chiaro. Naturalmente si tratta di Sabrina Ferilli!

Sabrina Ferilli oggi, una lottatrice col sorriso

Sabrina oltre a essere una presenza cinematografica e televisiva fissa e anche una donna impegnata politicamente e attiva sul fronte del sociale e dei diritti civili. Con il suo stile.

Anche in questo campo, infatti, non ama mandarle a dire. Chi, ad esempio, può dimenticare il memorabile scontro con Katia Belillo, sul tema della fecondazione assistita?

La battaglia tra le due, partita da una questione di opinione e di coscienza (Sabrina aveva dichiarato di preferire l’adozione alla fecondazione assistita), è arrivata alle querele e per calmare le acque sono dovuti intervenire i dirigenti del Partito Democratico, in uno sforzo di conciliazione miseramente fallito. Il risultato è stato uno scontro anche tra la Ferilli e il Pd, a colpi di lettere aperte.

Insomma, la bambina delle boccacce e dallo sguardo irridente di quella foto non è poi cambiata molto. Scherzarci insieme è divertente. Ma meglio non farla inc***are, come direbbe lei, nel suo linguaggio diretto e sempre privo di fronzoli.