Gianmaria Antinolfi, in una famiglia di professionisti quello che ha fatto “successo” è lui

Gianmaria Antinolfi ha raccolto molta notorietà nell’ultimo periodo, anche se su di lui e sulle persone a cui tiene di più non si sa moltissimo.

Gianmaria Antinolfi, nato a Napoli nel 1985, è un imprenditore. Ha vissuto per gran parte della sua vita nella sua città natale. Ha una sorella che nel 2021 si è sposata ed un fratello che fa il dentista. In passato è stato insieme a Belen Rodriguez, prima che quest’ultima iniziasse una relazione con Antonino Spinalbese.

Secondo la rivista di gossip Chi, ha avuto una relazione pure con Dayane Mello, anche se in questo caso il rapporto fra i due non è mai davvero spiccato in qualcosa di più importante. Ha frequentato l’università Federico II° di economia e commercio specializzandosi in seguito in management alla Bocconi di Milano.

Il settore di cui si occupa principalmente è quello del lusso; dopo aver lavorato all’interno del gruppo Kering Group, lo scorso settembre raggiunge la fama facendo parte del cast del Grande Fratello Vip assieme a molti volti della televisione non poco conosciuti.

Gianmaria Antinolfi, quel che non sai di lui: chi è suo fratello

Donne bellissime e tanta notorietà per Gianmaria Antinolfi nel suo passato. In linea di massima, comunque, è una persona che tiene moltissimo a proteggere la sua privacy e quella della sua famiglia, motivo per cui si sa poco o niente sulle persone a cui è legato di più. A malapena sul fratello minore ci sono informazioni, e solo perché lo scorso 25 ottobre è entrato nella casa del GF per fare visita a Gianmaria.

Si chiama Francesco Perillo ed entrambi sono figli di un noto dentista, di nome Achille, oramai scomparso. Francesco ha ereditato la stessa passione del padre essendosi laureato in odontoiatria. Ha anche un suo studio dentistico in cui ogni giorno si guadagna da vivere cercando di migliorare il più possibile la salute dei suoi pazienti.