Gina Lollobrigida, il suo patrimonio in bilico | La sua unica richiesta: “Datemi questo e basta”

Gina Lollobrigida è una delle attrici italiane più straordinarie della storia del cinema. Adesso sta vivendo gli ultimi anni non di certo nel miglior modo possibile però.

Gina Lollobrigida è nata a Subiaco nel Lazio il 4 luglio 1927. Nel 1949 sposò Milko Skofic dal quale ebbe un figlio nel 1957 (Andrea Milko Skofic); i due divorziarono nel 1971. Ha avuto un’altra relazione, molto controversa, con l’imprenditore spagnolo Javier Rigau, iniziata quando lui non era ancora maggiorenne.

La loro storia d’amore è rimasta segreta per tantissimi anni per poi uscire allo scoperto solamente negli anni 2000. I due però si lasciano in una vicenda che li ha visti protagonisti anche in tribunale. Sembra infatti che, sempre nella massima riservatezza, fossero sposati (Rigau finì comunque per essere assolto da ogni accusa). Tralasciando le sue intrigate questioni sentimentali, veniamo alla sua carriera.

E’ stata una delle più importanti attrici e sex simbol degli anni ’50 e ’60 a livello internazionale. E’ fra le poche attrici italiane ad aver recitato in molti film americani che l’hanno resa celebre in tutto il mondo facendola diventare una vera e propria star di Hollywood.

Ha inoltre lavorato con grandi registi italiani come Vittorio De Sica e Mario Soldati. Negli Usa, oltre a lavorare con registi come John Huston, ha avuto ruoli importanti con attori del calibro di Sean Connery e Frank Sinatra. Una carriera straordinaria che, però, non riesce a donargli la serenità che a conti fatti meriterebbe a pieno.

Gina Lollobrigida, un’altra guerra da combattere: stavolta contro il figlio

Nonostante un’età in cui si dovrebbe solo stare rilassati ed in totale tranquillità, Gina Lollobrigida sembra non trovare pace in alcun modo. Nemmeno per lei, che in passato fu definita addirittura la donna più bella del mondo, è una situazione di normale comprensione. Si sta sviluppando sempre di più infatti una vera e propria battaglia legale tra di lei e il figlio Andrea che, stando a quanto spiegato dalla stessa Gina, vorrebbe la sua eredità.

A Domenica in, di recente l’avvocato dell’ex attrice ha spiegato che nelle ultime settimane non ci sono stati particolari sviluppi, anche se i legali di suo figlio hanno replicato rivelando che le possibili sentenze darebbero ragione a suo figlio. Rapporto più inclinato che mai quello fra i due, insomma. Anche se, dopo una vita lunghissima caratterizzata da una miriade di soddisfazioni, Gina Lollobrigida non chiede effettivamente molto. Solo di essere lasciata in pace e vivere i suoi ultimi anni di vita esattamente come ha fatto con i primi: sempre e solo di testa sua.