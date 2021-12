Alimentazione sana con le proteine vegetali | Vediamo quali sono gli alimenti più ricchi

Chi ha detto che non mangiando carne si perde gusto e soprattutto nutrienti essenziali? Niente di più falso. Vediamo perché.

Negli ultimi anni si è fatta forte la spinta a ridurre, se non ad eliminare completamente il consumo di carne. La scelta è dettata non solo per ragioni etiche relative all’idea degli animali come esseri viventi e quindi capaci di sensazioni primarie, ma anche dalla certezza che un’alimentazione sana, come quella della dieta mediterranea è legata a cibi non di derivazione animale.

L’obiezione che viene fatta a coloro che optano per questo tipo di dieta è che risulterebbe povera di proteine, altrimenti detti macronutrienti, che sono elementi essenziali per la nutrizione umana.

Non è esattamente così. Anche i vegetali sono ricchi di proteine, certo non tutte e non le stesse presenti nella carne, ma altrettanto “nobili”.

Vediamo dove trovarle.

I legumi

I legumi sono alla base della dieta mediterranea. Prima che la carne diventasse di largo consumo, l’apporto proteico era assicurato dai legumi: fagioli, piselli, fave, lenticchie, ceci, lupini e le meno conosciute cicerchie.

Le ricette della tradizione rappresentano la modalità migliore per assumere le proteine contenute nei legumi. Pasta e fagioli, pasta e ceci sono la combinazione migliore per assumerli. I legumi in associazione con i cereali ne migliora infatti la qualità proteica. Sono inoltre privi di grassi e colesterolo.

La frutta secca

In questa categoria inseriamo noci, nocciole, mandorle, arachidi, anacardi, pinoli pistacchi.

A questi ci sono da aggiungere i semi oleaginosi: semi di zucca, di canapa, di girasole, di lino, di Chia e di sesamo.

I semi più proteici sono però quelli di canapa.

Il Seitan

Il seitan si ottiene dal glutine di grano, farro, kamut. Anche nel seitan sono assenti grassi e colesterolo. Tuttavia, è carente in alcuni amminoacidi essenziali.

La soia

La soia è l’unico legume completo, in quanto da solo è in grado di apportare tutti gli aminoacidi essenziali.

Dalla lavorazione della soia si ricavano il tofu e il tempeh.

Il primo è il cosiddetto “formaggio di soia”, il secondo è più proteico e si ottiene dalla fermentazione dei semi.

Le alghe

L’ultima frontiera in fatto di proteine alternative sono le alghe. Sono decisamente meno diffuse sulle tavole degli italiani ma il loro apporto proteico è notevole.

Quella con il contenuto proteico più alto è l’alga nori, che arriva ad avere quasi il 40% di proteine.

Le alternative alla carne quindi ci sono. Ma prima di intraprendere una dieta priva di proteine animali è sempre meglio consultare un medico.